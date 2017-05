"No me frena", lema VIII Jornada Esclerosis Múltiple en Lorca

Lorca, 30 may (EFE).- La Asociación de Esclerosis Múltiple de Área III de Salud (Aema III) ha organizado la octava jornada técnica sobre esclerosis múltiple que se celebra en Lorca y que tendrá lugar el mañana en coincidencia con el día mundial contra la enfermedad, bajo el lema "No me frena".

Los organizadores han elegido este eslogan como mensaje de optimismo frente a esta enfermedad crónica, autoinmune y neurodegenerativa que se presenta en adultos jóvenes de entre 20 y 40 años y cuyo desarrollo puede truncar proyectos laborales y familiares.

Esta nueva edición de las jornadas dirigidas a profesionales sanitarios, enfermos y familiares incluirán una conferencia del neurólogo del hospital Rafael Méndez de Lorca Antonio Candeleire sobre actualidad farmacológica de la enfermedad.

El doctor Juan Carlos Bonito disertará sobre el papel de la neurorrehabilitación, la recuperación, el mantenimiento y la potenciación de capacidades.

Las conferencias tendrán lugar el aula de cultura de Cajamurcia de Lorca desde las 17,30 horas, han indicado fuentes de Aema III que recuerdan que en los últimos 20 años la población española con esclerosis múltiple ha aumentado un 50 por ciento y que se diagnostica un nuevo caso cada cinco horas.

AEMA III concluirá sus actividades conmemorativas del día mundial de la esclerosis múltiple con una campaña de información y cuestación en los municipios de Lorca (1 de junio), Puerto Lumbreras (2 de junio), Totana (7 de junio) y Águilas (10 de junio).