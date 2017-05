Murcia es la región con mayor tasa de ópticos y logopedas colegiados del país

Murcia, 29 may (EFE).- El número de médicos colegiados aumentó el año pasado en todas las comunidades autónomas en 2016, en Murcia el 4,74% sólo por debajo media nacional (5,33), y además con una tasa de enfermeros por mil habitantes es la más baja del país, y con las mayores tasas de ópticos-optometristas y logopedas colegiados, con 0,48, informa el INE.

La tasa de enfermeros colegiados por mil habitantes en la Región de Murcia es del 4,16, la más baja del país, donde la media es del 6,27 y en cuanto a los médicos, si en el año 2012 había 6.345, al año siguiente se incrementaron hasta los 6.483; en 2014 hasta los 6.624, subiendo en 2015 hasta los 6.800 y en 2016 hasta los 6.979.

Los mayores incrementos respecto al año anterior en médicos se dieron en Canarias (2,9%), Región de Murcia (2,6%) y Principado de Asturias, Cantabria y Cataluña (2,5% en las tres).

Por el contrario, los menores aumentos se registraron en Castilla y León (1,0%), Castilla-La Mancha y País Vasco (1,8% en ambas).

Las comunidades con mayores tasas de médicos colegiados en 2016 fueron Comunidad de Madrid (6,61 por cada 1.000 habitantes), Aragón (6,51) y Comunidad Foral de Navarra (6,28).

Por el contrario, las ciudades autónomas de Melilla (3,42) y Ceuta (3,78) y Castilla-La Mancha (4,17) presentaron las tasas más bajas.

Considerando la tasa de médicos colegiados no jubilados, Comunidad de Madrid (5,94 por 1.000 personas), Aragón (5,52) y Comunidad Foral de Navarra (5,44) también dispusieron del mayor ratio por habitante.

Por su parte, las ciudades autónomas de Melilla (3,20) y Ceuta (3,45) y Castilla-La Mancha (3,67) presentaron los menores ratios.

En el caso de enfermeros, el número de colegiados aumentó en 2016 respecto al año anterior en todas las comunidades autónomas, y sólo descendió en la ciudad autónoma de Melilla (-0,9%).

En la Región de Murcia había 5.529 enfermeros en 2012, 5.541 en 2013, 5.618 en 2014, 5.848 en 2015 y 6.116 en 2016, con una tasa del 4,6 por ciento de incremento.

Los mayores incrementos anuales se dieron en Illes Balears (5,5%), la ciudad autónoma de Ceuta (5,3%) y Canarias (5,2%).

Por su parte, Extremadura (0,5%), Comunidad Foral de Navarra (0,7%) y La Rioja (1,0%) registraron los menores aumentos.

Comunidad Foral de Navarra con 8,58 enfermeros colegiados por cada 1.000 habitantes (8,58 no jubilados), Comunidad de Madrid con 7,88 (6,76 no jubilados) y Cantabria con 7,61 (6,26 no jubilados) fueron las comunidades autónomas con mayores tasas de enfermeros colegiados.

Por su parte, Región de Murcia con 4,16 enfermeros colegiados por cada 1.000 habitantes (4,16 no jubilados), Andalucía con 4,88 (3,97 no jubilados) y Galicia con 5,23 (5,15 no jubilados) presentaron las menores tasas.

Los psicólogos con especialidad sanitaria registraron las tasas más altas en Comunidad de Madrid con 1,67 por 1.000 habitantes (1,67 no jubilados) y 1,37 en País Vasco (1,37 no jubilados).

Región de Murcia y Comunidad de Madrid presentaron las mayores tasas de ópticos-optometristas colegiados, con 0,48 y 0,45 por cada 1.000 habitantes, respectivamente (tasas de 0,48 y 0,44 en el caso de no jubilados).

Las comunidades con mayores tasas de logopedas colegiados fueron Región de Murcia con 0,40 por 1.000 habitantes (0,40 en no jubilados) y Cataluña con 0,39 (0,39 no jubilados).

Los podólogos registraron las tasas más altas en Extremadura con 0,26 (0,26 no jubilados) y Comunidad de Madrid con 0,21 (0,20 no jubilados).

Las comunidades con mayores tasas de protésicos dentales colegiados fueron Cantabria con 0,25 por 1.000 habitantes (0,25 no jubilados), Comunitat Valenciana y Aragón con 0,21 ambas (0,21 y 0,19 no jubilados, respectivamente).

En cuanto a los dietistas nutricionistas, Comunidad Foral de Navarra tuvo la tasa más alta con 0,42 por cada 1.000 habitantes (0,41 no jubilados), seguida de Cataluña, con 0,16 (0,16 no jubilados).

Por último, las tasas más altas de terapeutas ocupacionales colegiados fueron 0,36 en Extremadura (0,44 no jubilados) y 0,34 en Aragón (0,34).