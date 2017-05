FEMP ve riesgos a medio plazo en servicios públicos, si no hay más inversión

Madrid, 29 may (EFE).- El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ávila Francés, ha afirmado hoy que España no está invirtiendo "lo que debería" en reposición de infraestructuras y "si eso no cambia" determinados servicios públicos entrarán en riesgo "en el medio plazo".

En un foro sobre la colaboración público-privada en los servicios públicos, organizado por El Mundo y Expansión, Ávila Francés ha añadido que España tampoco está invirtiendo "lo que debería" en crear nuevas infraestructuras que permitan cumplir con la legislación española pero sobre todo con la europea, y evitar así sanciones y multas.

Ávila Francés ha explicado que cuando habla de infraestructuras se refiere básicamente a plantas de residuos, tuberías de agua o alcantarillado y ha insistido en los presupuestos públicos actuales no tienen la suficiente capacidad de inversión.

Por ello ha apostado por "hacer cuentas y ver de dónde sale el dinero para esas inversiones" asegurando así la sostenibilidad de los servicios públicos en los 8.125 municipios.

El responsable de la FEMP y exalcalde socialista de Cuenca no se ha decantado por la colaboración pública ni privada y sí por una "cultura de la colaboración", la conciencia de lo global hacia lo local y, por encima de todo, "el interés general".

En ese sentido también se ha expresado el alcalde de Murcia, José Ballesta, del PP, quien ha pedido, tanto al sector público como al privado, que antepongan "siempre" el interés "público y general sobre el personal y particular".

"Vivimos en un mundo de ciudades" ha señalado Ballesta quien ha recordado que más del 50 % de la población del mundo vive en urbes, y en 2020 el porcentaje llegará al 75 %.

Además, ha dicho, cada semana un millón de persona en todo el mundo abandonan el campo para irse a vivir a la ciudad.

Por ello, el alcalde de Murcia ha pedido la implicación de todas las administraciones para que las ciudades estén regidas por la competitividad económica, la cohesión social y la sostenibilidad ambiental.

Mientras, la concejal delegada del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, de Ahora Madrid, que ha participado en el foro, ha destacado la pérdida de soberanía de los ayuntamientos lo que ha tildado de "error garrafal" en la gestión de la crisis.

Sabanés ha señalado que el ayuntamiento es el que tiene que decidir su estrategia de futuro y, por ejemplo, en el caso de los residuos, deberá ser la corporación quien decida en qué marco, con qué objetivos y en qué porcentajes.

En ese sentido, ha dicho que cuando el ayuntamiento cede o delega esa capacidad está incumpliendo una de sus principales obligaciones.

Por ello, ha pedido que los ayuntamientos busquen un horizonte de trabajo 2020 ó 2030 y "nunca horizontes electorales" que es lo que desemboca "en cantidad de errores".

Por su parte, el concejal del Ayuntamiento de Málaga y portavoz de Ciudadanos en esta corporación, Juan Cassá, ha considerado que la política municipal no es ideología, es gestión.

Cassá no ha querido decidir entre colaboración publico o privado y ha optado por una fórmula que revierta "en eficiencia".

No obstante, ha asegurado que si la empresa privada fuese al paso de la Administración "quebraría al minuto dos".

En el caso de los servicios de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria, Cassá ha opinado que el sistema mixto es un fracaso porque "tiene lo peor de lo público y lo peor de lo privado" y ha apostado por externalizar los servicios de basura "y dejarse de gaitas".