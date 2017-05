Tejerina: movilizaremos recursos hídricos como la desalación ante la sequía

Ciudad Real, 26 may (EFE).- La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado hoy que el Gobierno nacional movilizará todos los recursos hídricos disponibles, como el de la desalación, ante la situación de sequía que se vive en las regiones de Levante, Murcia y Almería.

Tejerina, que hoy ha visitado en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) la cooperativa 'El Progreso', que celebra sus cien años de existencia, ha recordado que Murcia y Levante llevan cuatro años en situación de sequía y ante la imposibilidad de no poder movilizar agua del trasvase Tajo-Segura se ha optado por otros recursos como el agua proveniente de la desaladora de Torrevieja (Alicante), desde la que se enviarán 21 hectómetros cúbicos a Murcia.

La ministra ha recordado que el Gobierno seguirá utilizando el agua desalada para atender las demandas de riego de los agricultores de Levante y Murcia, teniendo en cuenta que la política del agua tiene que ser una política que responda a las necesidades de todo el mundo y que busque el consenso y de acuerdo.

Y, ha apuntado que el Gobierno lleva mucho tiempo invirtiendo en unas obras como las desaladoras que no estaban en funcionamiento para "aprovecharlas al máximo".

Ha recordado que es "muy consciente de las necesidades" de agua de Castilla-La Mancha como, ha dicho, lo es de las necesidades de Murcia, por eso "el Gobierno de España durante la pasada legislatura se encargó de garantizar más agua para la cuenca cedente", ha advertido.

"Si no se hubiera llegado a ese acuerdo, hoy convertido en ley", ha apuntado Tejerina, "ahora se podrían producir más trasvases, cosa que no se va a producir porque hemos subido el mínimo a partir del cual no se trasvasa agua hasta los 400 hectómetros cúbicos, cuando estaba en 240".

Esto significa, ha apuntado la ministra, que "hasta que no cambien las condiciones, las reglas técnicas y objetivas", la comisión técnica, que es quien decide con unas normas transparentes, no se producirán más trasvases desde Castilla-La Mancha.

Y, ha insistido que ante esta situación y ante las necesidades que existen en Levante y Murcia y Almería el Gobierno movilizará "otras aguas".

La ministra ha recordado que hay comunidades autónomas que atraviesan situaciones difíciles como es el caso de Castilla-León, con restricciones muy importantes para el riego, y donde, ha dicho, "posiblemente solo se podrá regar esta campaña una tercera parte porque falta capacidad de regulación".

A preguntas de los periodistas, la ministra también se ha referido a la petición realizada por el Gobierno de Castilla-La Mancha de pedir un decreto de sequía para la cuenca del Guadiana y ha asegurado que la sequía se declara en función de unos indicadores y no obedece a una decisión política.

En este sentido, ha asegurado que el ministerio sigue fielmente estos indicadores que hoy día dicen que el conjunto de la cuenca del Guadiana "esta en el nivel de normalidad".

En cualquier caso, ha terminado, "si empeoraran estos indicadores y se dieran las condiciones para realizar un decreto de la sequía se haría".