El Real Murcia recibe al Pontevedra "sin especular" pese al 1-3 de Pasarón

Murcia, 27 may (EFE).- El Real Murcia, con la clara ventaja adquirida en el partido de ida con su victoria por 1-3 en el campo del Pontevedra, disputa mañana la vuelta en la primera eliminatoria de ascenso a LaLiga 1/2/3 para no verse sorprendido y dar un paso al frente en su lucha por llegar a segunda tras dos años en segunda B.

El conjunto grana es claro favorito para disputar la segunda ronda de esta promoción, beneficio que se ganó hace seis días en el estadio Pasarón, donde venció de forma clara con dos goles de Víctor Curto y uno de Sergi Guardiola, sus dos principales referentes ofensivos.

Su entrenador, Vicente Mir, sabe que el trabajo no está hecho todavía y ha lanzado un aviso para el choque que comenzará a las siete de la tarde en el estadio Nueva Condomina.

"Casi todo el mundo da la eliminatoria por finiquitada, pero para nosotros no es así, pues quedan 90 minutos y puede pasar cualquier cosa. Saldremos a ganar y no pensamos en otra cosa. No estamos nada confiados", ha asegurado el valenciano, quien ha admitido que "la relajación no vale para nada" y su equipo está "a tope y sabiendo lo que se juega".

Mir espera a un rival volcado al ataque: "Ellos tienen que venir a ganar y necesitan marcar tres goles, por lo que arriesgarán, y nosotros tenemos que beneficiarnos de eso, pero no saldremos a especular y el planteamiento por nuestra parte será parecido al de la ida".

Lo normal es que el técnico no reserve a sus jugadores más habituales, aunque podría haber algún cambios, sobre lo que ha dicho que "cualquiera" de sus futbolistas "puede dar el nivel".

"Todos los jugadores que vienen jugando están disponibles y muchos cambios no va a haber, pero puede haber alguno dentro de una plantilla muy competitiva como la que tengo", ha añadido un técnico que en Pontevedra dispuso un once formado por Simón Ballester; Juanjo, Golobart, Josema, Pumar; David Sánchez, Javi Saura, Armando, Adrián Cruz; Sergi Guardiola y Víctor Curto.

Además, ha considerado "importante" el apoyo de la grada.

"Nos hace mucha falta el aliento de la afición, porque el partido no está ganado", ha pedido el entrenador de un Murcia que con él al frente ha sido capaz de enlazar 11 partidos seguidos sin perder, con nueve victorias y dos empates, una racha que lo hizo acabar segundo en el grupo IV y tomar ventaja en esta primera eliminatoria por ascender.