Un pitbull hiere a una mujer de un mordisco en Algezares

Murcia, 26 may (EFE).- Un perro pitbull, raza considerada peligrosa, ha causado esa mañana heridas de mordisco en el costado a una mujer de 43 años en la pedanía murciana de Algezares, informan fuentes municipales y de la Policía Local.

También ha resultado herido un hombre de 86 años que fue en su auxilio.

El can ha sido trasladado a la perrera municipal, donde deberá pasar al menos 14 días para realizar un seguimiento pormenorizado, pues no llevaba chip identificativo y su dueña no ha podido demostrar su correcta vacunación.