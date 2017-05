Juzgado Mercantil declara en concurso empresa de consultoría de Murcia

Murcia, 26 may (EFE).- El Juzgado de lo Mercantil número Dos de Murcia ha declarado en concurso voluntario de acreedores a la consultora empresarial Aquiline for Projects and Contracts, S.L., que tiene su sede social en esta capital.

La resolución judicial, a la que ha tenido acceso Efe, ha acordado el nombramiento de José Luis Castellano Cuesta, auditor de cuentas, como administrador concursal.

Los acreedores disponen del plazo de un mes para comunicar el importe de sus crédito al administrador concursal.