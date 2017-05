Sindicatos de Correos piden marcha atrás en los recortes o convocarán huelga

Madrid, 25 may (EFE).- CCOO, UGT, CSI·F y Sindicato Libre, que ostentan el 85 % de la representación sindical en Correos, han anunciado que no descartan la huelga general "si no se rectifica el recorte de un tercio de la financiación pública" prevista para esta empresa en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La representación de los trabajadores de Correos también solicita que se apruebe el Plan de Prestación del Servicio Universal previsto en la Ley Postal, "para garantizar la cobertura del servicio postal en aquellas zonas del país cuya prestación es deficitaria pero socialmente necesaria", añaden.

Las organizaciones sindicales han anunciado el inicio de una ronda de contactos y reuniones con los representantes políticos con el objetivo de "poner en marcha una serie de iniciativas" orientadas a evitar el "tijeretazo" en los PGE, que cifran en 180 millones de euros.

Han añadido que ese recorte va a "lastrar la cuenta de resultados de Correos y precarizar el empleo, recortar la plantilla y sus derechos".

Además de esta petición sindical, UGT y CCOO decidieron convocar dos jornadas de huelga de 24 horas los días 14 y 21 de junio en todos los centros de trabajo de Correos Express en España.

La convocatoria de huelga ya fue remitida al SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), aunque los sindicatos y los representantes empresariales negocian un acuerdo que desconvoque los paros previstos.

El motivo del conflicto, según UGT, se remonta al 24 de abril cuando Correos Express sacó a concurso la contratación de servicios de salidas de los clientes y licitó un contrato de ETTs para prestar servicios en todas las delegaciones de Correos Express de España.

Debido a ello, los sindicatos temen la precarización de las condiciones de trabajo y la reducción de los salarios de los trabajadores.