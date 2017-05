Trigueros abandona el grupo municipal de Cs Murcia "desilusionado y engañado"

Murcia, 23 may (EFE).- El concejal del Ayuntamiento de Murcia Javier Trigueros ha decidido abandonar el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) porque se siente "desilusionado y engañado" en el ámbito nacional y local por el partido, que incluso ha intentado "manipular" sus decisiones y opiniones, ha denunciado.

Así lo ha explicado hoy a Efe tras anunciar ayer que deja la formación naranja pero no su acta de concejal, ya que su intención es "seguir defendido los intereses de los ciudadanos" desde los ideales que en su día lo llevaron a afiliarse al partido.

En ese sentido, ha asegurado que cuando concurrió a las elecciones municipales no lo hizo "con la intención de abandonar a mitad del partido".

Sin embargo, se siente obligado a alejarse de Cs al considerar que la formación ha girado hacia unos principios que no son los de la regeneración democrática y la dinamización de la vida política.

Trigueros ha insistido en que se afilió a Cs atraído por su organización interna de "listas abiertas, participación democrática y primarias", valores que tras el último congreso nacional "se han perdido", lo que ha producido "un retraso" en la organización.

Tampoco está de acuerdo con otros sistemas propuestos por la formación nacional, como el voto telemático, que no considera fiable, o la restricción de la capacidad de los votantes en las primarias.

En el ámbito local, ha indicado que ha sufrido también "desavenencias" con el grupo, en el que en ocasiones "no había cohesión ni coherencia" en las propuestas presentadas y defendidas.

"En política, a veces hay temas en los que no se coincide y cuando he estado en contra de ciertas decisiones, lo he manifestado, no voy a ponerme de perfil", ha añadido.

Ha dicho que no guarda "rencor" a Cs ni tendrá problema en apoyar propuestas del partido con las que esté de acuerdo.

En cualquier caso, "los ciudadanos de Murcia han ganado un concejal", ya que ahora podrá defender "desde la libertad" y desde sus principios las ideas que cree mejores para el municipio.

Por último, ha descartado sumarse a cualquier otro de los grupos municipales, por lo que seguirá ejerciendo como concejal no adscrito, una situación en la que se encuentra también el edil Luis Bermejo, que abandonó Ahora Murcia el pasado abril.