"Murcia nos roba",dice López tras no adjudicar Hacienda fondos UE a Cartagena

Cartagena, 23 may (EFE).- "Murcia nos roba, no los murcianos, sino los políticos", ha dicho hoy el alcalde de Cartagena, José López, tras la decisión del Ministerio de Hacienda de no financiar la Estrategia de Desarrollo Sostenible (Edusi) de la UE para Cartagena por no estar gobernada por el PP, según sus palabras.

"No se puede jugar con las cartas marcadas y ser juez y parte", ha declarado a los medios López tras conocer que el proyecto para recuperar el casco antiguo no ha sido seleccionado y sí el presentado por el consistorio murciano para diversas actuaciones urbanísticas, aunque el de Lorca, con mayoría absoluta del PP, lleva dos años quedándose sin dinero de los Fondos de Desarrollo Regional.

"Que dejen de robarnos parece muy complicado: llevan haciéndolo desde tiempo inmemorial, desde que nos robaron el obispado", ha remarcado el regidor cartagenero en alusión al traslado de la sede de la diócesis de Cartagena a Murcia a finales del siglo XIII.

Ha adelantado que el próximo año volverán a participar en una nueva convocatoria de la Edusi con el proyecto que no ha sido financiado o con otro distinto.

Ha recordado que la ciudad de Murcia ha sido beneficiada con la financiación de la Unión Europea cuando el año pasado quedó una décima por detrás de la propuesta cartagenera, que tampoco recibió dinero al ser segunda.

Tras reseñar que el resto de municipios de la región murciana también "han sido perjudicados", el alcalde ha reprochado que en la convocatoria de 2016 sobraran cuatro millones que no se asignaron y que este año "se lo hayan dado todo" a Murcia, que ha logrado 14 millones.

En octubre de 2016, Cartagena, gobernada por la coalición del partido de López con el PSOE, logró de la Edusi 15 millones para la Zona Abierta 365 Días en La Manga del Mar Menor; San Javier, gobernado por el PP, 3,9 para Ciudad Abierta, y Cieza, donde gobierna el PSOE en coalición con IU-V y Cieza Puede-Podemos, 4,3 para Cieza 2025.

Desde la oposición cartagenera, tanto el PP como Ciudadanos (Cs) han acusado a López de escudarse en declaraciones "populistas" y presentar proyectos que no cumplen los requisitos exigidos para justificar que no haya conseguido la financiación de la UE.

Así el portavoz municipal del PP, Francisco Espejo, ha rechazado que la decisión haya estado motivada como "castigo" a Cartagena y ha culpado a López de que el proyecto Cartagena 2020 "no tenía ni estrategia ni el rigor ni el empuje político necesarios".

Por su parte, su homólogo de Cs, Manuel Padín, ha achacado a López del "varapalo" sufrido por "no haber sido capaz de articular un proyecto fuerte para ganar" los fondos europeos, que hubieran sido un "revulsivo" para el desarrollo de Cartagena, que en su opinión "ha sido y sigue siendo maltratada y abandonada" por el Gobierno regional.