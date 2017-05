Asamblea alegará contra el recurso de inconstitucionalidad de ley de Vivienda

Cartagena, 23 may (EFE).- La Asamblea Regional de Murcia presentará alegaciones contra el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra la ley autonómica de Vivienda ante el Tribunal Constitucional (TC) al entender que dos artículos invaden competencias estatales, lo que ha provocado la suspensión de la norma.

La Comisión de Competencia Legislativa ha ratificado hoy el dictamen de la ponencia encargada de preparar la defensa ante el TC, integrada por el PSOE y Podemos y en la que están como oyentes Ciudadanos (Cs) y PP, aunque el partido que gobierna Murcia ha votado en contra al considerar "demoledor" el informe presentado contra la norma autonómica por la Abogacía del Estado.

El diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco ha apostado por renunciar a personarse ante el TC y desbloquear con la reforma del texto el "callejón sin salida" en el que, a su juicio, la oposición ha metido a esta norma tras aprobarla a pesar de los informes contrarios de los servicios jurídicos de la Asamblea y de la comunidad autónoma.

Sin embargo, el PSOE, Podemos y Cs han acordado presentar alegaciones ante el TC y de forma paralela pactar con el PP la reforma urgente de la norma autonómica para resolver cualquier duda sobre su constitucionalidad antes de que ese tribunal dictamine sobre el recurso presentado por el Gobierno español.

La intención de la ponencia es que la nueva redacción aclare que la mediación es voluntaria y extrajudicial, tanto para los acreedores como para los deudores inmersos en procesos de ejecución hipotecaria y en casos de sobreendeudamiento.

El dictamen ratificado hoy contempla que los reproches de inconstitucionalidad de los apartados 10 y 11 del artículo 1 se sustentan en la ausencia de competencias para regular un procedimiento que excede los límites de los de mediación al otorgar a una comisión de sobreendeudamiento amplios poderes decisorios, incluida la capacidad de establecer planes de pagos o de reestructuración de la deuda.

Sin embargo, la oposición considera que la mediación impugnada por el Gobierno central no entraña nuevas obligaciones civiles o mercantiles y no consiste en un sistema de arbitraje, sino en un procedimiento administrativo en el que el papel que juega esa comisión no va más allá del asesoramiento o intermediación entre el acreedor y el deudor.

Sin embargo, la ponencia ha decidido no presentar alegaciones contra el recurso al apartado segundo del artículo 2 al considerar que la redacción de esta parte no ha sido acertada, puesto que de su lectura se podría concluir que para que las partes puedan acudir a la vía judicial deben cumplir necesariamente con un trámite previo que excedería las competencias autonómicas.