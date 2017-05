López niega ante el juez haber insultado y amenazado a exdirector general FP

Cartagena, 22 may (EFE).- El alcalde de Cartagena, José López, ha declarado hoy en calidad de investigado ante la titular del juzgado de instrucción número 2 de la ciudad, a la que ha negado que insultara y amenazara al exdirector general de Calidad Educativa y FP Fernando Mateo, quien ha ratificado minutos antes la querella que ha presentado contra el regidor por amenazas, injurias y calumnias.

Los hechos que está instruyendo la jueza se remontan al 1 de marzo de 2016 cuando ambos cargos coincidieron en un acto en la Escuela de Hostelería de Cartagena, en el que supuestamente López amenazó e insultó a Mateo en un momento en el que el Gobierno regional se negaba a ceder al Consistorio la réplica del submarino Peral para colocarla en una rotonda de la ciudad.

A las puertas del Palacio de Justicia de Cartagena, el regidor ha señalado que fue el actual director general del BORM quien le insultó "gravemente" llamándole "sinvergüenza" e insultando a su madre con el objetivo de "hacer méritos políticos" ante los dirigentes del Ejecutivo murciano.

López, perteneciente a Movimiento Ciudadano, ha lamentado "profundamente" que el PP utilice estas "tretas" para "confundir y ganar tiempo", con la finalidad de que los juzgados estén ocupados con estas "minucias" en lugar de investigar las "tramas corruptas" de los "populares, que son unas "cuantas en la Región".

Igualmente, ha afirmado que rehusó querellarse contra Mateo porque estas demandas cuestan "miles de euros" a los españoles, ha culpado al PP de "echar bazofia" sobre las justicia y ha deseado que los jueces "depuren responsabilidades" en las filas de los "populares".

Tras ratificar la querella en "todos sus extremos", Mateo ha mostrado su confianza en la justicia y en que los jueces le van a resarcir de estos hechos en la jurisdicción penal o en la civil, vía por la que fuentes judiciales han señalado que reclama 12.000 euros al alcalde.

Preguntado por si él también insultó y amenazó al alcalde, el cargo de la Comunidad Autónoma se ha preguntado "por qué no se querelló contra mí si hubo insultos", al tiempo que ha admitido que no ha aportado más pruebas que su testimonio, si bien ha desvelado que hay pruebas documentales y testimonios que corroboran su versión.

Finalmente, ha incidido en que hay que "dignificar" la política, no sólo "limpiándola de ladrones", sino también de "indeseables". "He estado muchos años en política y no acepto que se me insulte, se me veje o se me ofenda gravemente", ha concluido.

Una vez sustanciadas las declaraciones, la jueza tiene previsto recabar más información y pruebas con el fin de determinar si abre juicio oral contra López o archiva un caso que no conlleva, si hay sentencia firme, inhabilitación para cargo público.

Desde las filas del PP, el portavoz municipal, Francisco Espejo, ha considerado "lamentable" que el "máximo representante de Cartagena" tenga que declarar en un juzgado por una supuesta pelea en un acto en el que acudió en nombre de los cartageneros.