Anulan despido trabajador al no demostrar empresa la existencia de pérdidas

Murcia, 21 may (EFE).- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha desestimado el recurso presentado por una empresa de chatarrería contra la sentencia de un Juzgado que declaró improcedente el despido de un trabajador al no haber acreditado aquella el descenso de ventas en el que se basó.

La sentencia del TSJ, a la que ha tenido acceso Efe, señala que el Juzgado de lo Social declaró probado que el trabajador fue despedido en octubre de 2015, aludiéndose en el cese de la relación laboral a causas económicas que habían hecho imposible el despido.

La resolución judicial declaró improcedente el despido y condenó a la empresa a readmitir a su empleado o a pagarle una indemnización de 38.400 euros, de los que habría que descontar los 19.500 euros que le había entregado al comunicarle la extinción laboral.

El juez estimó la demanda del trabajador porque consideró que la empresa no había acreditado la situación económica con la documentación aportada, que fue un informe económico, la declaración del Impuesto de Sociedades, los resúmenes anuales del IVA, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias.

La Sala dice que discrepa del Juzgado en cuanto a no otorgar fuerza probatoria a esos documentos, pero añade que, no obstante, debe confirmar la sentencia apelada, "pues los hechos declarados probados no dejan constancia de cuál haya sido la evolución de las ventas en los últimos trimestres".