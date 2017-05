Documento intervenido en registro exalcalde destapó un patrimonio 15 millones

Murcia, 20 may (EFE).- Un documento intervenido en el ordenador del exalcalde de San Javier José Hernández cuando fue detenido en 2010 reveló que era poseedor de un patrimonio inmobiliario que él mismo valoraba en quince millones de euros y que estaba formado, principalmente, por viviendas, solares, coches y hasta chiringuitos de playa.

Así se recoge en el escrito que la Fiscalía Anticorrupción de Murcia ha entregado en el Juzgado de Instrucción de San Javier, al que ha tenido acceso Efe, en el que se pide que se proceda a analizar sus cuentas bancarias para contrastar las cifras contenidas en ese documento y, en especial, para conocer si ha saldado sus deudas.

Sobre esto último, la Fiscalía señala que es preciso conocer ese dato porque tiene la sospechas de que algunos préstamos "podrían ser, en el mejor de los casos, una financiación extrabancaria de los (otros) investigados, con el fin de dar a José Hernández el soporte económico del que carecía para participar en un negocio, a fin de beneficiarle y recompensarle sus decisiones administrativas beneficiosas para sus socios".

El relato del ministerio público hace una detallada exposición de la presunta participación de Hernández, que fue alcalde de San Javier entre 1999 y 2007, en negocios inmobiliarios y de su relación societaria con distintas empresas, y le reprocha que no se abstuviera cuando, al frente de la alcaldía, se otorgaban licencias para construcciones en las que, supuestamente, tenía "interés directo".

En esa referencia a sus supuestas relaciones con empresas inmobiliarias, el fiscal se refiere, entre otras, a la que es propiedad de otros de los investigados, Santiago Martínez Esparza.

La Fiscalía Anticorrupción no olvida tampoco recoger en su escrito que los datos aportadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) han permitido conocer que en enero de 2006 hizo una transferencia de divisas a Alemania por importe de 211.719 euros.

En cuanto al patrimonio que se recoge en el documento recogido del ordenador de Hernández, fechado en octubre de 2009, comenta el fiscal que aparecen propiedades inmobiliarias en La Manga del Mar Menor y Orihuela (Alicante), y que entre las mismas figuran bungalows, plazas de garaje y solares, así como una participación del treinta por ciento en un hotel de la costa murciana.

También se contabilizan cuatro coches, tres de ellos, "Mercedes", un barco, el 25 por ciento de un restaurante de La Manga del Mar Menor, el veinte por ciento de tres chiringuitos en la misma localidad costera y el 16,5 por ciento de otro.

En el documento, recoge el ministerio público, hay una anotación en la que se indica que "en el 2015 no tendré deudas y estaremos con un patrimonio aproximado de quince millones de euros".

Recuerda la Fiscalía que el alcalde no ha colaborado con la Justicia, en una actitud que califica de "obstruccionista", y añade que lo alegado respecto a que no quiere declarar porque no conocer los términos exactos de lo que se le imputa no dejan de ser "excusas".

Y añade que la investigación que lleva a cabo sobre las actividades de Hernández no es prospectiva, en busca de lo que se pueda encontrar, sino hechos muy concretos que es preciso conocer por otras vías al acogerse aquel a su derecho a no declarar, cuando finalmente compareció en el Juzgado el pasado marzo, tras haber sido advertido por el Juzgado de que se podría ordenar su detención si no lo hacía de manera voluntaria.

"Los datos son muy concretos, y no están recogidos al azar", comenta la fiscalía Anticorrupción.

A través de otro escrito, la misma acusación estatal pide al Juzgado que acuerde la prórroga de la declaración de causa compleja.