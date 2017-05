Miguel Ángel López: "Río ya está olvidado"

Redacción Deportes, 19 may (EFE).- El marchador murciano Miguel Ángel López, campeón mundial de 20 km, asegura que "Río ya está olvidado", en alusión a sus resultados decepcionantes en los Juegos Olímpicos de 2016, y ahora quiere "competir bien y ayudar al equipo" en la Copa de Europa de marcha, que se disputa el domingo en Podebrady (Chequia).

Dieciocho atletas españoles se encuentran ya en Podebrady para la Copa de Europa. En la edición anterior, disputada en 2015 en Murcia, España obtuvo cuatro medallas individuales y otras dos por equipos.

El vencedor en 20 km fue Miguel Ángel López, campeón del mundo en 2015: "Las sensaciones son buenas, me estoy entrenando bien. He podido cumplir con todos los entrenamientos y eso es positivo, Porque al final este plazo siempre es importante de cara al verano, y aunque la Copa de Europa no es mi gran objetivo del año, que es el Mundial, es una primera puesta a punto que sí dice cómo están yendo los entrenamientos", comenta en un comunicado del CSD.

El murciano se muestra rotundo ante la pregunta de si esta cita sirve para olvidar el mal sabor de boca de los Juegos de Río, donde fue undécimo: "La Copa de Europa no me sirve para resarcirme porque lo de Río está olvidado, y simplemente quiero seguir en la línea de competir bien. A nivel individual estar lo más delante posible, y luego ayudar al equipo para que esté muy arriba. El Mundial sí que es un gran objetivo, al que me gustaría llegar en la mejor forma y estar peleando por las medallas".

El grupo de atletas españoles que estarán este domingo en Podebrady asegura el relevo generacional de los grandes marchadores españoles de todos los tiempos, como los medallistas olímpicos Daniel Plaza, Jorge Llopart o Valentín Massana -medallistas olímpicos los tres- y el eterno "Chuso" García Bragado.

En los hombres, Miguel Ángel López, Álvaro Martín y Diego García asumen esta responsabilidad: "Sí que parece que ahora me he quedado, un poquito, como ese relevo de los grandes marchadores que hemos tenido en España", comenta López.

"Pesa la responsabilidad entre comillas, porque yo ya he sacado mis resultados, quizás ahora el peso lo tiene la gente que está a punto de conseguirlo. Para mí continuar esta cosecha de medallas es importante y espero seguir en la lucha por conseguir más, y que los que vienen por detrás también puedan conseguir más", añadió.

En cuanto a la participación masculina, además de Miguel Ángel, Álvaro Martín y Diego García, en la distancia de los 20 kilómetros, son las principales bazas del #TeamESP en la República Checa.

Álvaro se toma la prueba como una posibilidad de aumentar el palmarés español en el atletismo: "Siempre que hay una concentramos del equipo nacional se nos habla de la gente anterior, que ha dejado un gran legado, pero nosotros no somos menos que ellos. Simplemente, tenemos que luchar por intentar mejor ese legado. Es una responsabilidad intentar por lo menos, hacerles saber a toda la gente que tanto hizo por el deporte y por la marcha española que quienes venimos vamos a luchar por igualarlo e incluso mejorarlo".

En las chicas, Lidia Sánchez-Puebla -campeona de España absoluta-, Laura García-Caro y la júnior Irene Montejo, las tres pertenecientes al grupo de entrenamiento del CAR de Madrid, toman el relevo a la medallista olímpica María Vasco.

Lidia afronta así esta Copa de Europa: "Estoy con más confianza, la verdad es que este año sí que noto que he dado un salto de calidad tanto en marcas como a nivel mental, y estoy súper contenta. Voy sin ninguna presión, soy la más pequeña del grupo absoluto pero tengo que lucharlo porque va a salir muy, muy bien".

La madrileña explica las razones de este paso adelante: "Este año he probado otra manera de entrenar, actualmente estoy entrenando sola y a lo mejor eso sí que me ha dado más fuerza, el ver que eres tú sola contra el reloj. Y estoy trabajando con Pablo del Río, que es la luz que necesitaba ahora mismo".

También se muestra rotunda cuando escucha la palabra Tokio 2020: "Es un objetivo. Y es un objetivo real. Voy a luchar por ello, no por llegar con 24 años voy a decir que no soy capaz. A día de hoy ya estoy luchando para llegar a Tokio y hacer un buen papel".

La selección española que compite el domingo próximo en la Copa de Europa de Podebrady está formado por:

Hombres:

20 km: Miguel Ángel López, Álvaro Martín, Manuel Bermúdez, Diego García.

50 km: Francisco Arcilla, Luis Manuel Corchete, Iván Pajuelo, Benjamín Sánchez.

10 km Júnior: Daniel Jimeno, Pedro Conesa, José Manuel Pérez.

Mujeres:

20 km: Lidia Sánchez-Puebla, Laura García-Caro, Amanda Cano, María Pérez.

10 km júnior: Antia Chamosa, Irene Montejo, Marina Peña.