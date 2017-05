Croem critica que inversión estatal en Murcia es la peor de la última década

Murcia, 18 may (EFE).- La patronal regional CROEM ha criticado hoy que Murcia resulta "muy perjudicada" con los presupuestos del Estado para este año porque los 272,6 millones de euros destinados a esta comunidad son casi un 20 % menos que en 2016 y el "peor nivel inversor" de la última década.

En rueda de prensa, el presidente de los empresarios, José María Albarracín, ha informado hoy de que en 2011 el presupuesto estatal para Murcia fue de 526 millones y un año antes de 732, unas cifras que quedan "muy lejos de los 272 millones de este año, pese a que somos conscientes de que las cuentas del Estado están condicionadas por el objetivo de déficit que marca la UE".

Albarracín ha dicho que el malestar de la CROEM, que les lleva a "rebelarse", según sus palabras, está en que el objetivo de déficit "parece pesar" en función de la región "de la que hablamos", y ha citado como ejemplo a Cataluña, País Vasco o Canarias, donde "el déficit no condiciona el dinero destinado".

Para el presidente de la patronal, muchas de las inversiones previstas para este año son partidas presupuestadas de anualidades pasadas, tras lo que ha subrayado que desde 2006 hasta hoy no se ha invertido el 42 por ciento de lo presupuestado.

Como ejemplo del incumplimiento presupuestario se ha referido a las obras del AVE, que prevé una inversión de 105 millones en 2017 para la llegada de la alta velocidad a Murcia, cuando "esta inversión no se tendría que estar produciendo si se hubieran cumplido los plazos".

El presidente de los empresarios ha añadido que "tendremos que esperar hasta mediados de 2018 para que el AVE sea una realidad, aunque la fecha final sea en realidad incierta", y ha recordado que esa estimación de fecha "ya fue vaticinada por CROEM en informes anteriores".

"No me siento precisamente feliz por haber acertado en los vaticinios", ha confesado Albarracín, quien reconoce que "hay diputados murcianos en el Congreso a quienes no gusta que acertemos, pero lo cierto es que acertamos porque no nos inventamos nada. Usamos de fuente los presupuestos generales del Estado, donde cualquier ciudadano puede consultar los niveles de ejecución de cada inversión".

Además, ha considerado "esperpéntico" que se hable del corredor mediterráneo como infraestructura estratégica en una región como Murcia, la única de España "sin un solo kilómetro electrificado", y ha advertido de que, según la información presupuestaria, la extensión del AVE a Cartagena y Lorca y el citado corredor no serán realidad hasta la próxima década.

Por otra parte, ha reprochado al Gobierno nuevas demoras en inversiones como la autovía Zeneta-Santomera, que "podría convertirse en un punto de atención turístico por aquello de ver cómo termina en un bancal".

En materia de agua, los empresarios lamentan que las inversiones en recursos hídricos "tienen presencia testimonial" en los presupuestos en comparación con otras anualidades, y critican que "no hay proyectos que tomen el relevo a las desalinizadoras, que no trabajan a pleno rendimiento, y se acumulan graves retrasos en la ejecución de las medidas derivadas con el decreto de sequía".

En sentido contrario, la Croem valora el aumento de las inversiones portuarias y los avances en la regeneración de la bahía de Portmán.

Para lo que resta de legislatura, la patronal murciana pide al Gobierno regional y a los diputados por esta circunscripción que corrijan la previsión presupuestaria para, entre otras inversiones, que se desdoble y electrifique la línea convencional hasta Albacete; que se complete el corredor mediterráneo y que llegue el AVE a las principales ciudades murcianas "en condiciones y con criterios de total transparencia".

También reclaman la finalización de la autovía del Reguerón y los arcos norte y noroeste de la capital.

Asimismo, consideran imprescindible garantizar de manera estable los recursos hídricos necesarios de Murcia en condiciones "aceptables" de tiempo y coste, así como alcanzar un pacto nacional del agua y acelerar las actuaciones que permitan la recuperación del Mar Menor.