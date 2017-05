Salud destina cerca de 8 millones a la compra de 516.000 vacunas

Murcia, 17 may (EFE).- La Consejería de Salud ha adquirido más de 516.000 dosis de vacunas de 13 tipos diferentes, por un importe total cercan a los 8 millones de euros y que garantizarán la disponibilidad de dosis en la región durante este ejercicio y los dos próximos.

Así lo ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno el consejero del ramo, Manuel Villegas, que ha detallado que se trata de "vacunas rutinarias" que se ponen en la región desde los años 70 y que han permitido el control de importantes enfermedades, muchas de ellas, mortales, por lo que ha incidido en la importancia de continuar suministrando esas vacunas.

En concreto, se han adquirido a través de la central de compras del Ministerio de Sanidad 20.000 dosis de vacunas pentavalentes, 57.000 contra la difteria, tétanos y tos ferina; 50.000 contra los distintos tipos de hepatitis; 100.000 de la denominada triple vírica, 90.000 contra la varicela, 171.000 contra el meningococo C, 1.800 combinadas contra el meningococo, 1.200 contra la hib y 22.000 para el papiloma humano.

Sobre estas últimas, Villegas ha señalado que el retraso que se ha producido en la recepción de las dosis se ha dado a nivel nacional en el marco de las negociaciones del ministerio para conseguir precios más competitivos y equitativos entre todas las comunidades autónomas.

No obstante, y ante las informaciones publicadas en medios de comunicación que alertaban sobre el hecho de que unas 8.000 niñas murcianas no han recibido la segunda dosis de esa vacuna, ha insistido en que no hay motivo de alarma, ya que esas niñas recibirán esta segunda dosis en los próximos meses y la vacuna será igual de eficaz a pesar del retraso producido, por lo que no se generará ningún problema.

El consejero ha destacado también que la Región de Murcia ofrece datos de vacunación entre los mejores de España, y el 99 por ciento de los bebés reciben correctamente las vacunas recomendadas a los dos, cuatro y seis meses de vida, un dato "excelente para la salud pública".

Por otra parte, también a propuesta de la Consejería de Salud, el Consejo de Gobierno ha aprobado la compara de monitores y estaciones de trabajo para mejorar las imágenes diagnósticas, lo que supondrá una inversión de 1,16 millones de euros.

Se trata de monitores que se utilizarán en las pruebas que se realizan por radiología, ecografía y estudios hemodinámicos y endoscópicos, y en total se adquirirán 218 monitores, 109 tarjetas gráficas y 10 estaciones de trabajos para los centros del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Así mismo, se destinará cerca de 364.000 euros a la compra de medicamentos exclusivos para centros hospitalarios y que se utilizan para tratar la epilepsia y la narcolepsia, además de anticoagulantes.

Por último, y entre otros asuntos, con motivo de la celebración hoy del Día Mundial contra la Hipertensión, Villegas ha recordado que esa enfermedad afecta a en torno a un 21 por ciento de la población mayor de 14 años, y a más de la mitad cuando hablamos de mayores de 65 años.

En la región, una 250.000 personas son hipertensas y más del 10 por ciento de las mismas desconocen que tienen esa enfermedad, por lo que ha hecho un llamamiento a la prevención de esa dolencia, uno de los principales factores de riesgo para padecer enfermedades cardiacas, ataques al corazón, cardiopatías y enfermedades cerebrovasculares.

Para evitar o prevenir esta enfermedad, Villegas ha recomendado tener hábitos de vida saludables y evitar el sobrepeso teniendo una alimentación equilibrada y haciendo ejercicio, así como tomarse la tensión cada cierto tiempo y, si esta es alta, acudir al médico para un posible tratamiento.