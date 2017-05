TSJ rechaza la suspensión del concurso para gestionar aeropuerto de Corvera

Murcia, 17 may (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha rechazado la petición de suspender el concurso público convocado por el Gobierno autonómico para encargar la gestión del nuevo aeropuerto de Corvera, que había sido planteada por la anterior concesionaria del servicio, Aeromur.

En un auto de ayer dado a conocer hoy, la Sala de lo Contencioso señala que no hay motivos para acordar la suspensión de la convocatoria como medida cautelar y reitera que en este caso priman los intereses generales.

Y añade que "ese interés general no solo demanda, sino que exige que la explotación de esa infraestructura se inicie cuanto antes, no solo por la mejora de comunicaciones que supone para la región, sino también porque la Comunidad viene asumiendo el pago de una elevada deuda por no haberlo hecho la demandante".

Señala también que esa situación "previsiblemente" finalizará con la adjudicación de la explotación del aeropuerto.

El concurso salió de nuevo a contratación tras la resolución del celebrado con la anterior adjudicataria, aprobada por el Consejo de Gobierno de Murcia el 15 de marzo pasado.

La demandante alegó en su recurso que procedía acordar la suspensión del concurso al estar pendiente de resolverse el pleito que instó tras resolverse el contrato de concesión que le había sido adjudicado.