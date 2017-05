TSJ rechaza recurso ecologistas reclamaron la nulidad de 11 planes parciales

Murcia, 17 may (EFE).- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia no ha admitido el recurso presentado por Ecologistas en Acción, que reclamaron la anulación de once planes parciales aprobados por el ayuntamiento de esta capital y que afectaban a terrenos protegidos.

Entre los promotores de esos planes, según se recoge en la sentencia a la que ha tenido acceso Efe, se encontraban las empresas Resort Tres Molinos, Venalcampo Golf y Promociones y Construcciones Zapata.

Como solicitud principal, Ecologistas en Acción pidieron al TSJ que declarara la nulidad radical de esos planes, y,de forma subsidiaria, que se condenara al ayuntamiento de Murcia a iniciar la revisión de oficio y declarar la nulidad de sus actos.

La organización demandante expuso que a los planes combatidos se había adscrito suelo con protección específica, al estar ubicado dentro de Lugares de Interés Comunitario (LIC), Parque Regional o Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), como sistemas generales y generadores de aprovechamiento urbanístico.

Para los recurrentes, lo expuesto no tenía amparo en el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia ni en el texto refundido de la Ley del Suelo, "constituyendo una causa de nulidad determinante del inicio del procedimiento de revisión de oficio".

En cuanto a la petición principal, la Sala dice que la misma no puede admitirse porque se ha producido una desviación procesal, ya que en la vía administrativa lo que se solicitó fue que se iniciara el procedimiento de revisión, mientras que en la vía contenciosa se ha reclamado es la declaración de nulidad radical y absoluta.

En cuanto a la solicitud planteada de manera subsidiaria, el TSJ señala que tampoco puede ser estimada, ya que los planes generales tienen la consideración de disposiciones de naturaleza reglamentaria, lo que veda su impugnación a los particulares.