Licitación chiringuitos de Cartagena concluirá en breve tras rechazo recurso

Cartagena, 17 may (EFE).- El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha rechazado el recurso presentado contra el anuncio y los pliegos de licitación de la concesión de los chiringuitos en Cartagena, por lo que el ayuntamiento ha anunciado que este proceso concluirá en breve, informan fuentes municipales.

La resolución que ha tumbado el recurso de la Asociación de Chiringuitos de Cartagena es definitiva en la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante esa sala del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en el plazo de dos meses.

La resolución judicial indica que aunque el contrato pudiera calificarse como concesión de servicios, en la medida en que el ayuntamiento establece la tipología, usos y condiciones, su valor estimado es notoriamente inferior a los 5.225.000 euros, por lo que no está sujeto a regulación armonizada, por lo que su resolución tampoco corresponde al TACRC.

Este órgano argumenta también que no procede admitir el recurso porque se refiere a un contrato no susceptible de recurso especial, por lo que su resolución no corresponde al TACRC.

La concejala de Turismo, Obdulia Gómez, ha mostrado su satisfacción por esta decisión y ha añadido que estaba convencida de que la resolución iba a ser favorable al consistorio porque lo han "hecho bien, dentro de la legalidad y permitiendo la libre concurrencia".

Asimismo, Gómez ha indicado que "los chiringuitos habrían abierto en Semana Santa" si los recursos no se hubieran presentado.