Cincuenta grupos aficionados seleccionados para el festival Actúa, de la Ser

Murcia, 17 may (EFE).- Umbría, Matute Xen, Laserman, Jaime Ríos, Caricatorres, La Farándula, Transistores, The Merchants, Malas Pulgas, Made in Pride, Habitación 57, Simétrica, Magia Yin, Kmy Bongz, Coral Ditirambo, Monaluisa y Manuel Robles son algunos de los grupos seleccionados por Radio Murcia para su festival Actúa.

Presentarán sus propuestas de música, magia, danza y otras formas de expresión artística entre las 18 horas del próximo viernes y las 22 horas del sábado entre el medio centenar de artistas elegidos para los dos escenarios.

Habrá un gran parque de atracciones hinchables gratuitas para los más pequeños y mercadillo musical a beneficio de Proyecto Hombre con discos compactos y de vinilo de la discoteca de la emisora de la cadena Ser donados a esa fundación.