Cartagena pagará el interés del 3% de microcréditos a emprendedores

Cartagena, 17 may (EFE).- El Consejo Rector de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena (ADLE) ha dado luz verde hoy a la firma del convenio con BMN para poner en marcha en breve la nueva línea de microcréditos a emprendedores, consistente en préstamos de entre 1.500 y 5.000 euros, que tendrán un plazo máximo de amortización de 36 meses y cuyo interés, del 3%, será pagado por el Ayuntamiento.

En un comunicado, la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, ha resaltado las "magníficas condiciones" de los préstamos, no sólo para los receptores, que no tendrán que pagar los intereses, sino también para el Ayuntamiento, que hará frente a un tipo de interés "mucho más bajo que el de mercado". Además, estos créditos no tendrán comisión de apertura, ni gastos de estudio, ni comisión de amortización parcial ni total.

Castejón ha anunciado que la intención de la ADLE, que ha apoyado por unanimidad esta iniciativa, es ampliar la línea de microcréditos porque es una herramienta financiera "muy útil" para ayudar a los emprendedores a poner en marcha sus negocios o consolidarlos.

Los interesados deberán presentar sus solicitudes en la ADLE, que actuaría como un primer filtro, antes de que las peticiones lleguen a la oficina que la entidad bancaria tiene en la plaza San Francisco, ya que es su oficina central y de esta forma la tramitación será más ágil.

Con este acuerdo, el ente municipal no asume intereses de demora, descubiertos ni gastos adicionales por incumplimiento del prestatario.

La nueva línea de microcréditos será complementaria a la que ya está ofreciendo la ADLE, en la que la cuantía de los préstamos es mayor, pero también hay que pagar intereses, aunque más bajos que los del mercado.