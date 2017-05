Promotor El Roblecillo niega acometieran plan por tener certeza de viabilidad

Murcia, 16 may (EFE).- Uno de los socios de la empresa "Golden Sky", promotora del plan parcial que permitía la transformación en urbanizables de terrenos protegidos de la finca El Roblecillo, en Caravaca de la Cruz (Murcia), ha dicho al declarar como investigado que no iniciaron el proyecto porque tuvieran Manuel S., socio de la citada empresa, ha manifestado al prestar declaración en el Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga un presunto caso de corrupción urbanística que pusieron en marcha el proyecto "porque tenían perspectivas para su aprobación, pero no la total seguridad".

El declarante ha señalado así mismo que nunca se habló de construir un total de 9.000 viviendas, ya que la idea de los promotores era edificar unas 200 por años, pero sin llegar a aquella suma, que ha añadido fue manejada por la Prensa.

Manuel S. ha manifestado que finalmente se autorizó la puesta en marcha de una primera fase del plan, que habría supuesto la construcción de 2.000 viviendas al contar la zona con los recursos hídricos necesarios para la población previsible.

Al ser preguntado respecto a si en estos momentos otro cualquier inversor podría retomar la ejecución de esa primera fase, ha recalcado que la misma "está perfectamente apta, ya que solo faltaría la aprobación final del proyecto y la instalación de la red eléctrica".

Y ha añadido que no sería necesario volver a realizar todos los trámites que ya fueron hechos en su día para conseguir la recalificación del suelo.