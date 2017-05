Las Cámaras de la región confían en celebrar elecciones a final de este año

Murcia, 16 may (EFE).- Los presidentes de las tres Cámaras de Comercio de la Región (Murcia, Cartagena y Lorca) han confiado hoy en que las elecciones para la presidencia de esas instituciones se celebren a finales de este año o comienzos del próximo, sin agotar el periodo establecido para ello por el Gobierno central.

Así lo ha indicado esta mañana en rueda de prensa el presidente de la Cámara murciana, Pedro García-Balibrea, tras la reunión que ha mantenido con el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, junto con sus homólogos de Cartagena, Miguel Martínez, y Lorca, Juan Francisco Gómez.

García-Balibrea ha recordado que la Dirección General de Comercio del gobierno central ha fijado el plazo electoral entre el 2 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, de manera que las comunidades autónomas que no han adaptado aún su legislación a la normativa nacional, puedan hacerlo.

En el caso de la Región de Murcia, ha confiado en que el proceso electoral se podrá celebrar en los últimos meses de 2017 o los primeros de 2018, y ha confirmado que no renovará su candidatura para el cargo que ocupa desde 1998: "Yo ya estoy jubilado para la Cámara, ya está bien. Además, mi mujer no me deja", ha bromeado.

Por su parte, Martínez ha señalado que la decisión de repetir como presidente al frente de la Cámara de Cartagena no dependerá de él, sino de los empresarios a los que representa y con los que se reunirá antes de tomar decisión alguna.

En cuanto a Gómez, ha señalado que tomará la decisión "más adelante" y en función de las circunstancias en que se encuentre cuando se aproximen más las fechas de los comicios.

En cuanto a la reunión con López Miras, García-Balibrea ha agradecido el compromiso del presidente con estas instituciones y el reconocimiento a su papel como "herramientas importantes para el desarrollo del comercio internacional" y sus relaciones con el comercio minorista.

Además, ha aprovechado para trasladarle la reivindicación de lograr mejoras en el sistema de financiación de las Cámaras, perjudicadas, ha dicho, por la modificación de la ley de 1993 que hizo el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y que eliminó las cuotas obligatorias hasta ese momento.

Las Cámaras, ha recordado, son "corporaciones de derecho público" y por tanto necesitan ahora que la administración les conceda cargas y trabajo suficiente para poder financiar su actividad.

El consejero de Desarrollo Económico, Juan Hernández, que también ha participado en la reunión, ha insistido en el importante papel de las Cámaras de Comercio en el impulso del comercio exterior y ha puesto en valor el plan de promoción exterior puesto en marcha por esas instituciones junto con el Info en 1996 para impulsar nuevos mercados en el extranjero.

Así, recientemente empresas de la región visitaron Canadá para estudiar nuevas opciones de futuro en ese país tras la aprobación del nuevo tratado de comercio suscrito con la Unión Europea y que generará nuevas oportunidades comerciales, ha apuntado.

También está prevista una misión próximamente a Finlandia relacionada con mercados tecnológicos, mientras que una delegación de Cuba viajará a la región en próximas fechas y el Info apoyará al grupo alhameño Fuertes en su próxima apertura de una factoría en Rusia.