Suspenden juicio contra 11 marroquíes acusados secuestro al faltar la víctima

Murcia, 15 may (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia se ha visto obligada este lunes a suspender el juicio seguido contra once marroquíes acusados de secuestrar a un compatriota hace ahora casi siete años al no comparecer varios de ellos y la propia víctima de los hechos.

La vista, que se iba a desarrollar hasta el próximo jueves, era la tercera vez que se suspendía, según han indicado a Efe fuentes judiciales.

Según las conclusiones provisionales de la fiscalía, el secuestro se produjo en Mazarrón (Murcia) el 19 de julio de 2010, cuando el secuestrado iba acompañado de un amigo y cuatro de los procesados, presuntamente, obligaron al primero a introducirse en el coche en el que viajaban.

En ese momento, siempre según la acusación estatal, le quitaron los 2.500 euros que llevaba encima y su teléfono móvil.

A continuación, lo trasladaron a un piso que tenían alquilado en Lucena (Córdoba) y conectaron en varias ocasiones con su familia para exigirles la entrega de doce mil euros para ponerle en libertad.

Tras recibir seis mil euros, lo dejaron libre a la entrada de Mazarrón, el municipio donde lo habían secuestrado cinco días antes.

El fiscal reclama para cada uno de los once acusados ocho años de prisión y el pago, de forma conjunta y solidaria, de los seis mil euros que recibieron de la familia.