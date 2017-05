El cine llega a Murcia Tres Culturas de la mano del IBAFF

Murcia, 15 may (EFE).- El festival Murcia Tres Culturas, que este año celebra su vigésimo octava edición, ofrece del 16 al 25 de mayo un ciclo de cine independiente en el que podrán verse los cortometrajes y películas premiados en la última edición del Ibn Arabi Film Festival (IBAFF) de Murcia.

Las proyecciones tendrán lugar en el centro cultural Puertas de Castilla y forman parte de la programación paralela del festival multicultural, que este año ofrece una veintena de conciertos a cargo de artistas de 14 países diferentes.

El ciclo comenzará el 16 de mayo con una jornada dedicada a los cortometrajes en la que se podrá ver el trabajo inédito del director iraní Abbas Kiarostami "Where is my friend?", que se estrenó el pasado mes de marzo durante el IBAFF.

También se proyectará en la misma jornada el corto ganador del Premio del Público en la última edición del festival, "Yo me lo creo"; así como el ganador del premio al Mejor Cotrometraje, "Le park", de Randa Maroufi, y el ganador de los premios a los cortometrajes regionales, "Las costas de Orán", de Alfonso García Cañadas.

El ciclo continuará el 18 de mayo con la producción de la cinta ganadora del Premio del Público del IBAFF 2017, "Les chevaliers blancs", de Joham Lafosse.

El 23 de mayo se proyectará la película estadounidense "Little Men", dirigida por Ira Sachs, y el ciclo concluirá el 25 de ese mes con la cinta ganadora del premio del IBAFF al Mejor Largometraje, la película danesa "The War Show".

El IBAFF ha colaborado con el festival Murcia Tres Culturas desde su puesta en marcha ya que ambos proyectos tienen en común su la defensa y promoción de "la tolerancia y el respeto multicultural", han explicado los organizadores del evento cinematográfico.

En su opinión, "en estos momentos de agitación social, el cine es una herramienta para reivindicar la igualdad de razas, denunciar la situación tan dramática de los refugiados, tema principal de la última edición del Ibaff, o denunciar la intolerancia, y mostrar la riqueza de las diferentes culturas".