Vilente Tomás clausuró encuentro nacional de jóvenes de Down España

Murcia, 14 may (EFE).- La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, clausuró hoy, junto con el presidente de la Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia, Fundown, Diego González, la tercera edición del Encuentro Nacional de Jóvenes de Down España.

En el acto, la consejera recordó que la Región de Murcia ha sido pionera en la puesta en marcha de los Servicios para la Promoción de la Autonomía Personal que ofrece Fundown.

La Comunidad destina 1.653.000 euros al conjunto de recursos dirigidos a favorecer la autonomía de las personas con síndrome de Down que ofrece esta entidad, para la financiación de un total de 194 plazas.

En concreto, la Consejería está financiando en la actualidad la ocupación de 167 plazas del Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP) en Murcia, por importe de 1.373.000 euros, a lo que se añaden 15 plazas más en Águilas, con una dotación de más de 122.000 euros.

Este servicio se amplió el pasado año en 35 plazas más, 30 en el municipio de Murcia y cinco en Águilas, hasta llegar a las 182 plazas actuales.

El SEPAP fue puesto en marcha por Fundown y su fin primordial es la consecución de la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal para las personas con discapacidad a través del desarrollo de un proyecto de vida que favorezca, a través del aprendizaje de habilidades personales y competencias profesionales, la inserción social y laboral de dichas personas.

La Fundación sustenta sus acciones bajo la denominada Filosofía Escuela de Vida de Fundown, la cual se ha originado y desarrollado para concebir la discapacidad como un colectivo con capacidad y derecho para ejercer el control de su propia vida. Por tanto, todas sus acciones están encaminadas a la consecución de una vida autónoma.

Asimismo, esta entidad dispone de un centro de 12 plazas para la Promoción de la Autonomía de Intensidad Especializada para personas con discapacidad en el municipio de Murcia (situado en Cabezo de Torres) que combina las actividades de atención diurna con alojamientos tutelados en los que las estas personas residen en unidades de convivencia compartidas con estudiantes de la Universidad de Murcia.

Los usuarios llevan a cabo actividades integradas en su entorno comunitario con una supervisión mínima, con el fin de conseguir un amplio nivel de autonomía personal y social. A este servicio la Consejería destina 158.000 euros.

Violante Tomás recordó a los 120 jóvenes que han participado en el encuentro que la integración laboral "es fundamental a la hora de alcanzar la autonomía plena.

De las 23.300 personas con síndrome de Down que hay en España en edad de trabajar, solamente el cinco por ciento ha podido demostrar su valía en puestos de trabajo; de ahí la importancia de la labor que desarrolla Fundown para fomentar la formación entre sus usuarios, así como que utilicen las nuevas tecnologías en el ámbito de la formación ocupacional que les permita, el día de mañana, insertarse en puestos donde las aplicaciones tecnológicas tienen un alto contenido".

Fundown desarrolla el programa 'Yo me Prep@ro', que incluye un curso de Nivel Iniciación para el acercamiento a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y otro de Nivel Profesionalización sobre el manejo de herramientas dirigidas a la inserción laboral de los usuarios en puestos de trabajo específicos, tales como dependiente, administrativo, operario de industria y asistente de tienda.