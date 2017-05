Todos los grupos de la Asamblea cumplen normativa de justificación de gastos

Cartagena, 14 may (EFE).- El informe de fiscalización de las subvenciones de los cuatro grupos parlamentarios en la Asamblea Regional durante 2016 no ha detectado irregularidades en la justificación de las facturas de ninguno de ellos.

Esta conclusión contrasta con lo ocurrido el año anterior, cuando en abril de 2016 se detectó que Ciudadanos había cargado al grupo parlamentario más de una quincena de facturas correspondientes a gastos de la campaña de 2015, incumpliendo así la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) y generando una crisis en el seno de esta formación.

Según el informe de la Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario, al que ha tenido acceso EFE, sólo se han emitido pequeñas observaciones y han dado luz verde a las justificaciones de los cargos que han hecho los grupos a cargo del dinero que reciben de la Asamblea Regional.

En el caso de los "populares", la Cámara apunta que no ha especificado la relación del gasto en algunas facturas con la actividad del grupo, mientras que a la formación naranja le indica que no se mejora la imagen del grupo en relación a los gastos de reuniones y actos, ya que la contabilidad no coincide con la justificación en numerosos casos.

Por ello, y a pesar de haber sido posteriormente declarada, se recomienda especial cuidado a Ciudadanos en la justificación de este tipo de gastos tanto en la claridad de su exposición como en su vinculación con la actividad del grupo.

El informe detalla los gastos e ingresos de cada formación, que en el caso del PP alcanza los 750.780 euros de subvención al ser el grupo con más diputados, destinando 481.000 euros al partido, algo permitido por la ley, y 39.300 euros a asesoría jurídica.

Entre las facturas presentadas, hay dos por servicios jurídicos debido a un recurso de amparo contra una decisión de la Mesa de la Cámara y por vulneración de derechos fundamentales por parte de Asamblea Regional, por casi 1.000 euros, además de 1.500 euros para la compra de jardineras y flores, entre ellas una corona y un centro para difuntos.

Por parte del grupo Socialista, presenta un balance negativo, puesto que ha gastado medio millón de euros frente a los 492.000 euros recibidos, destinando el 90 por ciento del montante al partido y un 8 por ciento a asesoría y servicios jurídicos.

En la relación de facturas, destaca un poder notarial por 182 euros, el asesoramiento jurídico por 10.700 euros y aportaciones por la asistencia de diputados a cenas benéficas, por 280 euros.

En el caso de Podemos, recibió 291.000 euros, dejando un remanente de 10.000 euros, destinando el 83 por ciento al partido, el 5 por ciento al arrendamiento y gastos de locales en Murcia y Cehegín, y un 7,4 por ciento a los servicios de profesionales independientes.

En el listado de facturas, resalta los 13.200 euros dedicados al asesoramiento jurídico, los 1.200 euros destinados a un formador en comunicación para los diputados y 21 euros para un donativo a la fila cero de un evento benéfico.

Finalmente, Ciudadanos ha gastado 110.000 de los 233.500 euros recibidos, de los que ha destinado la mitad a personal y el 36,5 por ciento al partido, además del ingreso que la formación realizó como compensación por las facturas por gastos electorales mal imputadas en 2015.

Entre los gastos acreditados constan 48 euros para un centro de flores por el fallecimiento de un afiliado, 300 euros por un frigorífico para la sede del grupo parlamentario, 120 euros de aportación a menús de dos cenas benéficas y 178 euros para un curso de oratoria para los diputados.

Finalmente, el diputado nacional Miguel Garaulet devolvió el 23 de mayo de 2016 los gastos de desplazamiento cargados erróneamente el 1 de febrero a la Asamblea Regional, puesto que no es parlamentario autonómico.