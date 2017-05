Bernabé : Estación de Beniel no está preparada para acoger tráfico AVE

Murcia, 14 may (EFE).- El diputado nacional Francisco Bernabé ha dicho en un comunicado que la estación de Beniel no está preparada para acoger una estación del AVE porque no dispone de infraestructuras, condiciones, número de vías necesarias, ni instalaciones precisas para que los trenes de la Alta Velocidad se detengan y realicen las labores de mantenimiento que requieren.

Por tanto, ha continuado, "la estación de Beniel no está preparada para acoger el tráfico de trenes AVE y compaginarlo con el servicio que presta de cercanías".

Para que esto sucediera, ha detallado, "sería necesario realizar obras muy importantes que adecuaran esta estación a la Alta Velocidad con el consiguiente retraso en su llegada".

Bernabé ha dicho que la llegada del AVE a Beniel "obligaría a los turistas y ciudadanos de la Región a desplazarse 32 minutos en coche para llegar a la ciudad de Murcia.

Por esto ha defendido que la única solución es la vía provisional que llegue a la Estación del Carmen "todo lo demás es inviable", ha zanjado.

Además ha afirmado hoy, tras la manifestación convocada por la Plataforma pro soterramiento que, "es inconcebible que se oponga a la ejecución de las obras que posibilitan que las vías del tren se soterren en su llegada a Murcia".

El responsable 'popular' ha explicado que la próxima actuación consiste en la instalación de una vía provisional "absolutamente necesaria" con el fin de que no se interrumpan los tráficos ferroviarios".

En este sentido, Bernabé se ha detallado que el soterramiento se va a realizar por debajo de las vías actuales y que es imposible que una excavadora las elimine, sin instalar antes una vía provisional, ya que eso significaría que dejarían de pasar los trenes".

Explicó que para que circule el AVE y lo haga acompasado con el resto de trenes tanto de pasajeros como de mercancías "es totalmente imprescindible" que se construya la vía provisional y paralela a las actuales "lo que permitirá que el tráfico ferroviario continúe circulando con normalidad"

Francisco Bernabé ha avanzado que esa vía provisional será desmontada una vez que finalicen los trabajos del soterramiento.

"Murcia ha conseguido lo que ninguna otra ciudad de España ha logrado en las dos últimas legislaturas", ha destacado Francisco Bernabé.

En este sentido, ha recordado que "el AVE ha llegado a capitales como Valencia, Málaga, Alicante o Valladolid, entre otras, en superficie y sin ningún compromiso de soterramiento futuro", por lo que ha defendido que "aquí lo tendremos soterrado y será para siempre gracias al Gobierno regional del Partido Popular".

En materia presupuestaria, el diputado del PP en el Congreso, ha recordado que las partidas destinadas por el Estado para la Alta Velocidad a la Región sobrepasan ya los 1.300 millones de euros y garantizan su llegada a la ciudad de Murcia y el desarrollo del soterramiento.