Personas exigen en Murcia el soterramiento del AVE

Murcia, 13 may (EFE).- Unas 3.000 personas, convocados por la plataforma pro-soterramiento, exigieron esta tarde en una manifestación desde el barrio del Carmen al Palacio de San Esteban el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad tras la reciente visita del presidente de Adif, Juan Bravo.

El presidente de la citada plataforma, Joaquín Contreras, ha dicho a EFE durante la marcha que creía que Bravo iba a llegar esta semana a Murcia "con un pan debajo del brazo, pero no ha sido así, y lo que hizo fue confirmar lo que hemos venido diciendo, que el tren iba a llegar en superficie y no soterrado".

Contreras ha lamentado que las administraciones y Adif no hayan querido hacer la opción por la que se optó en Valencia de emplear una estación cercana a la ciudad durante el tiempo que se construía el soterramiento, como fue el caso de la estación Joaquín Sorolla, y en el caso de la Región de Murcia podría ser Beniel.

En este sentido, indicó que no se ha optado por Beniel porque en ese municipio gobierna el PSOE y o bien no han sabido negociar con ese consistorio o bien no desean que el PSOE se ponga la medalla de la obra.

Indicó que Beniel está a tan sólo 7 minutos de Murcia capital y bien en Cercanías o en tren lanzadera "se haría realidad la semana que viene el AVE a Murcia, con lo que dejarían los murcianos de utilizar la que coloquialmente se conoce como Murcia-Norte, es decir, la estación del AVE de Albacete" para viajar a Madrid.

En la cabecera de la marcha podía leerse la pancarta tradicional ya en este tipo de manifestaciones llevadas a cabo en los últimos años bajo el lema "Soterramiento de las vías. Basta de promesas incumplidas".

Así mismo había otras pancartas con las frases: "Aprobaron ésto, pero hacen un muro"; "Si miras para otro lado no eres murciano, eres un dócil lacayo de Madrid"; "Vías sin soterramiento, muro de Berlín en Murcia" o "Soterramiento de las vías ya. Barrio de San Pío X".

En la marcha se encontraban el secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar; el líder de Podemos en la Región, Oscar Urralburu; el concejal de Cambiemos Murcia Nacho Tornel, del PSOE en el ayuntamiento, Begoña García Retegui, y el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, entre otros.

González Tovar dijo a los periodistas que apoyaba el cumplimiento del convenio firmado en el año 2006 que el PP no hace buscando escusas "lo que hace que la Región pierda competitividad con Alicante, pero la falta de presion del gobierno regional hace que cada vez aparezcan mas problemas y dificultades, y que los retrasos sean la norma".