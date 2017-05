Navarro recuerda que modelo partido lo deciden militantes no los candidatos

Murcia, 13 may (EFE).- La vicepresidenta segunda del Congreso, Micaela Navarro, ha dicho hoy que los proyectos en el PSOE los deciden los militantes y no los candidatos, y recordó que en 1982 la universalización de sanidad no se le ocurrió a González ni en 2004 la profundización en libertades no se le ocurrió a Zapatero.

Navarro ha dicho a los periodistas antes de participar en un acto público en Murcia acompañado de casi un centenar de mujeres en apoyo a Susana Díaz que resulta contradictorio decir quese va a consultar a la militancia todas las decisiones que se vayan a tomar en el partido y al mismo tiempo se diga que cada uno que se presente a las Primarias tiene que tener un modelo de partido.

A juicio de Navarro, el PSOE es un partido sólido y lo seguirá siendo después del 21 de mayo, y hay principios y valores que son el marco general que no cambia en el PSOE y que es lo que le da certeza y certidumbre a muchas personas para saber a donde vamos y cual es nuestro rumbo.

Además, el PSOE se adapta a los cambios que sufre la sociedad y así paulatinamente surgen proyectos e ideas "de abajo hacia arriba" en el seno de las agrupaciones locales "y el que sea secretario general tendrá mucho que decir, pero sobre todo tendrá mucho que hacer para desarrollar el modelo y las propuestas que decidan los militantes del partido, algo que están haciendo en este momento".

Preguntado por el reto lanzado el pasado día 11 por Pedro Sánchez a los medios para que expliquen lo que propone cada candidato, Navarro respondió que a ella jamás se le ocurría decirle a los medios en qué dirección tienen que escribir "porque respeto la libertad de expresión y el papel que tiene la militancia en este partido".

En cuanto a las recientes declaraciones del alcalde de Calasparra criticando a la gestora socialista y a Díaz, dijo que sobran esas palabras y "retratan más a quien las dice que a quien quiere insultar".

A su juicio, Susana Díaz es la persona idónea para dirigir el partido por su bagaje institucional y orgánico, al gobernar el territorio más extenso del país y si fuera elegida además sería la primera mujer en ser secretaria general del PSOE en sus 138 años de historia, dejando claro que no opta por ella por el hecho de que sea mujer sino porque es el candidato más adecuado de los tres.

"Ella deja claro las señas de identidad del PSOE desde el momento en que administra un presupuesto escaso en Andalucía sabiendo que tiene que blindar las políticas públicas "para que todas las personas tengan derecho a tener derechos".

"Este partido lleva demasiados meses mirándonos a nosotros mismos y no hemos nacido para mirarnos a nosotros mismos, sino para serles útiles a la ciudadanía, sino la ciudanía mirara para otro lado a otos que le resulten mas útiles", concluyó.

Navarro estuvo acompañada en el acto por la que fue primera presidenta de una autonomía, María Antonia Martínez; la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver; la alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero; la edil en el ayuntamiento de Murcia, Susana Hernández; la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno; la alcaldesa de Campos del Río, María José Pérez; la vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y la alcaldesa de Santomera, Inma Sánchez Roca, entre otras mujeres altos cargos del PSRM-PSOE.