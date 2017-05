Deniegan permiso salida preso porque no asume su responsabilidad delictiva

Murcia, 13 may (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por un preso contra la resolución del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que rechazó su solicitud de permiso de salida porque no ha asumido su responsabilidad delictiva como autor de robos con fuerza en las cosas y en casa habitada.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que el Juzgado, para no acceder a lo pedido, tuvo en cuenta también que las penas que le fueron impuestas no acabarán de ser cumplidas hasta el uno de enero de 2021, además de que el riesgo de quebrantamiento de condena se ha fijado por la junta de tratamiento en el cien por cien.

Dice la Sala, que tiene como ponente al magistrado Jaime Bardají, que para que un interno pueda tener derecho a salir con permiso se necesita que tenga cumplida la cuarta parte de la condena, se encuentre clasificado en segundo o tercer grado y presentar un buen comportamiento.

Pero junto a esos datos objetivos -añade- se encuentran otros datos subjetivos, que igualmente han de ser tenidos en cuenta a la hora de valorar si en cada caso en concreto el peticionario puede tener derecho a la concesión del permiso de salida reclamado.

Y son precisamente esos datos subjetivos los que aconsejan no atender la petición, ya que el solicitante no ha asumido su responsabilidad delictiva y se corre el riesgo de que no haga un buen uso del permiso.