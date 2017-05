Ribas, del UCAM: "No sacamos la calculadora pues luego los números te fallan"

Murcia, 12 may (EFE).- Biel Ribas, portero del UCAM Murcia Club de Fútbol, ha simplificado el planteamiento con el que pretenden visitar el domingo al Lugo y ha dicho que aspiran a "dejar la portería a cero" y que deben "tener acierto de cara a gol", al tiempo que ha dejado claro que no hacen cuentas para conseguir la permanencia en la Liga 1/2/3: "No sacamos la calculadora pues luego los números te fallan".

El guardameta balear, quien ha recuperado la titularidad después de la sanción de cuatro partidos que le fue impuesta hace un par de meses y tras haberse recuperado de unas molestias físicas, ha hablado antes del encuentro de la trigésimo octava jornada del campeonato, fijado para el domingo a las doce del mediodía en el estadio Anxo Carro de Lugo.

"Será una salida difícil ante un rival que juega muy bien al fútbol y ante el que deberemos estar al máximo nivel y más ahora a estas alturas de la temporada, en la que necesitamos los tres puntos", ha apuntado para añadir que espera "un partido bastante competido, con pocas ocasiones en ambas porterías y en el que los detalles van a ser claves y por eso hay que estar concentrados parar tener ese acierto de cara a gol", ha declarado.

Igualmente ha hecho referencia al aspecto defensivo. "Nosotros tenemos claro que debemos acabar con la portería a cero, hacer nuestro partido y aprovechar nuestras ocasiones ante un rival muy complicado", ha manifestado.

A falta de cinco jornadas que concluya el campeonato el UCAM CF es decimoquinto con 44 puntos, dos por encima de la zona de descenso a Segunda División B, y trata de acercarse a su meta después de caer el pasado sábado por 1-0 en el campo del Numancia de Soria.

"Buscamos sumar de tres en tres y este fin de semana tenemos un partido muy importante y lucharemos por sacar la victoria. Ahora no sacamos la calculadora pues luego los números te fallan, pero buscamos seguir sumando para llegar cuanto antes el objetivo de la salvación", ha afirmado.