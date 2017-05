Katsikaris: "Acabar novenos sería un éxito para el UCAM CB"

Murcia, 12 may (EFE).- El entrenador del Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto, Fotis Katsikaris, ha asegurado hoy que "acabar novenos en la Liga Endesa sería un éxito" y ha remarcado que la entidad grana está dando "buenos pasos" durante los últimos años y se encuentra en "un buen momento para crecer más", aunque no se ha decantado sobre su continuidad o su adiós al frente del conjunto universitario.

Katsikaris ha ofrecido la rueda de prensa previa al último partido de la temporada para el UCAM CB, que será el domingo a las seis de al tarde en el pabellón Fuente de San Luis ante el Valencia Basket, y en cierto modo ha hecho balance de la temporada.

Sobre el encuentro de pasado mañana ha declarado que ve a su equipo "muy mentalizado" y no ha ocultado su satisfacción por dirigir a esta plantilla.

"Estoy muy orgulloso de este grupo, que, con sus carencias y sus virtudes, está comprometidos. Aquí todos sienten los colores, incluidos los últimos en llegar, y yo también estoy implicado. Eso para mí dice mucho", ha manifestado.

Katsikaris es un técnico muy querido por la afición, que pide su continuidad en cada encuentro. Al respecto el griego ha señalado lo siguiente: "A veces no hay palabras y me quedo con momentos como los vividos aquí para toda la vida. No esperaba sentirme tan querido y arropado en Murcia y hemos encontrado una gran sintonía y una gran química. Eso es un aspecto que tendré en cuenta a la hora de tomar una decisión de futuro, aunque hay más cosas para valorar. En el pasado ya tomé una decisión así desde el corazón", ha comentado sin dar más pistas.

Con las emociones presentes, el de Korydallos se centra en preparar el choque del domingo ante "uno de los equipos fuertes de esta Liga y de Europa", según ha dicho.

En todo caso, espera que su equipo "salga a la pista para darlo todo en la última batalla, que será muy complicada, pues el rival tiene mucho talento y físico".

"Un grande como es el Valencia Basket querrá acabar bien y prepararse para las eliminatorias por el título, por lo que esperamos su mejor versión aunque ya no pueda ser primero", ha añadido.

Con relación a si el UCAM CB está cerca de convertirse en uno de los mejores conjuntos de España, como ayer dijo el escolta brasileño Vítor Benite, su entrenador ha indicado hoy que "el club está dando buenos pasos durante los últimos años y es un buen momento para crecer más" y ha agregado que "hay una base muy buena en general".

"El equipo necesita esforzarse para dar un paso más y el equipo, para ser más competitivo y uno de los más fuertes de la Liga, requiere ese esfuerzo", ha asegurado también.

Lo más priotiratio es tratar de acabar novenos, para así poder acceder a la próxima edición de la Eurocopa. "Acabar en esa posición sería un éxito esta temporada, tal y como ha ido", ha manifestado Katsikaris.