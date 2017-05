Jiménez: "La sociedad levantina necesita de un nuevo trasvase"

Murcia, 12 may (EFE).- El presidente del Sindicato de Regantes, Lucas Jiménez, ha dicho hoy a los periodistas tras recibir en la sede del SCRATS al nuevo consejero de Agricultura, Francisco Jóder, que la sociedad levantina, no sólo los agricultores, necesita de un nuevo trasvase, si bien no aclaró de donde piensan que debería llegar el agua.

La futura captación del agua deberá ser "la más respetuosa con el medio ambiente y la que menos onerosa" para agricultores que ya pagan los precios más altos del país por el agua, comentó.

Jiménez va a trasladar a la mesa del agua de Murcia, al foro del agua de Alicante y a la mesa del agua de Almería esta necesidad que debería ponerse en marcha "en un horizonte no muy lejano" ya que el problema de la falta de agua "nos viene aquejando estructuralmente desde hace muchísimos años y no se solucione con pozos de sequía o con la desalación".

El dirigente de los regantes del levante español advirtió que insistirá en la necesidad de construir un trasvase más que se sume al del Tajo "allá donde nos dejen pronunciarlo, trasvase es la solución y es la palabra clave para resolver los problemas a medio y largo plazo".

La junta gobierno del SCRATS ha mostrado además un sentimiento unánime del problema acuciante que tendrán este verano por el trasvase cero del Tajo y la lentitud en la resolución de expedientes ambientales en el ministerio de Agricultura, uno de ellos incluso terminado ya, pero a falta de que se ponga en marcha para abrir los pozos del Sinclinal de Calasparra, aseguró.

La cuestión del Sinclinal se retrasó por unas alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción que hubo que resolver y el tema se encuentra actualmente en la mesa de la Dirección General de Calidad Ambiental del ministerio, "todos los informes son favorables y no entendemos cómo a día de hoy sigue sin resolverse".

El próximo martes el consejero de Agricultura, Francisco Jódar, se reunirá con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, para desatascar esta cuestión.

Además los regantes calculan que si el año pasado dispusieron de unos 150 hectómetros cúbicos de agua, este año las expectativas más optimistas hablan de restar a esa cifra unos 60 hectómetros, si bien tendrían que solventarse numerosas cuestiones administrativas para que los regantes del trasvase pudieran disponer este verano de algún volumen con el que poder atender sus cultivos, como la cesión de derechos de regantes madrileños a los del levante.

Jódar se refirió además a la puesta en funcionamiento medidas del decreto de sequía en vigor "atascadas por trámites ambientales", y la necesidad de prever la prórroga del mismo en el 30 de septiembre, ya que hay que conseguir no sólo que se vuelva a prorrogar, sino que además hay que completarlo con nuevas medidas porque la situación es más dramática que en ocasiones anteriores.

"No podemos estar siempre así corriendo para solucionar los problemas. El encargo fundamental del presidente López Miras es que la Región impulse la solución definitiva: El Gran Pacto del Agua", agregó.

"La confrontación política no sirve, sólo a través del diálogo es posible conseguir esta solución definitiva", explicó.

Por otra parte, Jiménez criticó que haya regantes en otras cuencas hidrográficas que están reclamando beneficios para los saltos hidroeléctricos, cuando en el levante "sólo se reclama agua a un precio competitivo sin necesidad de subvenciones que en otras cuencas acostumbran".