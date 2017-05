Cano asegura que el PP no quiere revivir nuevas guerras del agua

Murcia, 12 may (EFE).- El secretario ejecutivo de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Jesús Cano, ha dicho hoy que el agua "no es de quien pasa por la puerta sino que pertenece a todos los españoles, vivan donde vivan".

Cano ha expresado la firme voluntad del PP de "no perjudicar a nadie, de no revivir nuevas guerras del agua y no crear problemas medioambientales ni de ningún otro tipo".

Sin embargo, ha lamentado que las autorizaciones de trasvases del Tajo al Segura "han tratado de ser bloqueadas y paralizadas por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha con la complicidad y el silencio" del secretario del PSRM, Rafael González Tovar.

Asimismo ha definido de "insolidaridad absoluta" la forma de actuar del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha por "recurrir" a los trasvases para el abastecimiento de las personas.

El secretario ejecutivo 'popular' ha exigido agua para los regantes de Puerto Lumbreras, del Altiplano y agua para el Campo de Cartagena, el Guadalentín y las Vegas del Segura pero también se ha mostrado firmeza por poner solución a los problemas de déficit en la cabecera del Tajo.

"La situación de extrema sequía que estamos viviendo exige más que nunca una unidad tanto de acción como de discurso para conseguir el agua que demandan agricultores y regantes", ha afirmado Jesús Cano quien ha dicho "estamos trabajando y presentando iniciativas que instan al Gobierno de España a tomar decisiones que aporten soluciones a los problemas de déficit hídrico".

"Se ha solicitado la interconexión de todas las desaladoras y que pongan al 100% su producción", ha adelantado Cano, quien ha avanzado que el próximo jueves "vamos a solicitar al Gobierno que se cree un Banco Público del Agua".

Auguró un Pacto Nacional del Agua "que dará lugar a la elaboración de un nuevo Plan Hidrológico Nacional y que a juicio del responsable 'popular' "debe nacer del diálogo y del consenso".