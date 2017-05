Rechazan excarcelación de rumano que golpeó brutalmente a un joven de Murcia

Murcia, 11 may (EFE).- La sección 3 de la audiencia provincial ha rechazado la excarcelación del rumano Hristo Ivanov, en prisión provisional por dar un puñetazo en diciembre pasado a Andrés Martínez, que pasó un mes en coma debido al fuerte golpe recibido, según fuentes judiciales.

La instrucción de este caso está terminada a falta del informe médico forense por lo que se estima racionalmente factible la próxima conclusión y pronta señalamiento del juicio oral, cuestión que también ha sido determinante para no excarcelarlo.

En concreto se desestima el recurso de apelación interpuesto por letrado Pablo Ruiz Palacios en defensa de Hristo Ivanov Kochev y la adhesión al mismo del fiscal contra el auto de fecha 15 de marzo de 2017 dictado por el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, en Diligencias Previas número 2940/2016, declarando de oficio las costas de esta alzada.

Una de las cuestiones que alegaba la defensa del ciudadano búlgaro es que lleva ya 5 meses en la cárcel y Andrés está dado de alta tras 42 días de hospitalización, "no existiendo riesgo para su vida" y sólo padece un "daño neuropsicológico leve, hemiparesia derecha leve, susceptible de mejorar o desaparecer, perjuicio estético ligero".

En cambio, la defensa del joven agredido advierte que "no se dan ni justifican con documentación acreditativa el arraigo familiar, laboral y social" del ciudadano búlgaro.

En el auto se añade además que "la defensa alega que Hristo está casado y tiene dos hijos, sin embargo, no aporta documento o prueba alguna de ello, y en todo caso, dada la edad con la que cuentan los hijos, de 13 años y 11 meses, éstos pueden rehacer su vida en otro lugar, al igual que su esposa, que por cierto no sabemos si es española o tiene la misma nacionalidad que el investigado" y actualmente está empadronado en Beniel pero no tiene trabajo en España ni prestaciones económicas que acrediten el arraigo.