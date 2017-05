Jefa cirugía esófago-gástrica Arrixaca, primera catedrática cirugía de España

Murcia, 11 may (EFE).- La jefa de sección del área de Cirugía Esofago-gástrica del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, Luisa Fernanda Martínez de Haro, se ha convertido esta semana en la primera mujer catedrática en Cirugía de España.

La cirujana, profesora de la Universidad de Murcia, ha logrado esa titulación después de casi cuatro décadas dedicada a la medicina en un área, el de la cirugía, que ha asegurado en una entrevista con EFE, "ha sido una de las más sexistas dentro de las especialidades médicas".

"En la antigüedad se consideraba que la cirugía era un poco como una aventura, y se pensaba que los hombres eran más propios para esa profesión. Pero la cirugía no es cuestión de coraje, que si lo fuera, también tiene más la mujer, sino de conocimiento, de habilidad manual y de vocación", ha destacado.

Cuando terminó la carrera, en 1979, ha dicho, "en su mayor parte los cirujanos ignoraban a las mujeres" que tenían esa profesión, pero no lo hizo su maestro en ese campo, el jefe de servicio de cirugía digestiva de la Arrixaca, Pascual Parrilla.

De su mano y "a base de trabajar mucho, probablemente mucho más que muchos hombres", ha conseguido desarrollar su carrera hasta llegar a ser la primera catedrática en cirugía.

"Ahora en las clases de medicina veo a más mujeres que hombres, también hay muchas residentes en cirugía, pero es una especialidad muy dura, no solo desde el punto de vista laboral, también existencial", ha apuntado.

Martínez de Haro se ha referido también a las dificultades a la hora de conciliar si una mujer quiere llegar a desarrollar totalmente su carrera, ya que para se catedrática, a la actividad médica y quirúrgica, debe sumar la docente y la investigadora.

En su caso, no se ha casado y no tiene hijos, y piensa que, de no haber sido así, no habría llegado a catedrática, al menos "en su época", ya que "ahora entre los jóvenes hay otra concepción del matrimonio y las responsabilidades y se hace más llevadero compatibilizar".

La cirujana ha confiado en que su designación como la primera catedrática en cirugía abra camino a otras muchas cirujanas y "anime a muchas mujeres a la investigación, que es muy necesaria para que la medicina avance, como también lo es que mejore la docencia", ha señalado.