Francisco valora "el máximo compromiso y la actitud" del UCAM para salvarse

Murcia, 11 may (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia Club de Fútbol, Francisco Rodríguez, ha valorado "el máximo compromiso y la actitud" de su plantilla para lograr el objetivo de la permanencia en la Liga 1/2/3 y ha trasladado el mensaje también a los jóvenes que vienen apretando y por los que apuesta. "A mí no me va a costar trabajo darles la oportunidad de que lleguen a ser profesionales", ha dicho.

Francisco ha hablado en rueda de prensa antes de dirigir en el campo El Mayayo de Sangonera la Verde el antepenúltimo entrenamiento de la semana.

Mañana, tras la sesión matinal, la expedición murciana se dirigirá al aeropuerto alicantino de El Altet, desde donde volará hasta Galicia y el equipo se ejercitará el sábado en Lugo.

El cuadro azuldorado afrontará su segunda salida consecutiva, pues el pasado sábado cayó por 1-0 en el campo del Numancia de Soria y tratará de enderezar el rumbo en tierras gallegas.

Al hacer referencia a ese tropiezo, el técnico andaluz ha comentado que "las derrotas siempre pesan" y que les dolió que se truncara la racha de dos victorias seguidas: "Queríamos ganar el tercer partido consecutivo, lo que nos hubiera dado mucho oxígeno de cara al final de temporada, pero hay que ser realistas y sabemos que ganar tres encuentros seguidos es complicado para el UCAM CF".

Ya con la mente puesta en lo que pueda pasar en Lugo, ha señalado que afrontarán el compromiso "con la máxima ilusión, sabiendo de la dificultad que tiene, pero trabajando con muchas ganas para poder competir bien y sacar un resultado positivo que nos permita seguir donde queremos estar y en buenas condiciones para la lucha por la salvación".

"A partir de ahora todos los partidos que quedan van a ser muy importantes", ha añadido el almeriense, quien recupera al defensa David Morillas, tras cumplir el aguileño un partido de sanción.

"Tenemos a todos los jugadores disponibles y al 100%. El compromiso es máximo en el vestuario y todos quieren jugar. Yo estoy muy agradecido por la actitud de mis futbolistas, que me ponen las cosas muy difíciles cada semana para decidir", ha comentado.

Del Lugo, que es el undécimo clasificado con 48 puntos, cuatro más de los que tiene el UCAM CF, que con 44 está dos por encima de la zona de descenso a Segunda B, Francisco ha resaltado que "ha sumado los puntos suficientes para estar en una situación cómoda y que buscará un objetivo mayor".

"Es un equipo bien trabajado, que tiene jugadores de máximo nivel, que juegan muy bien y que te suelen generar mucho peligro cuando tienen el balón. No obstante, estamos convencidos de que vamos a ponerle las cosas difíciles", ha afirmado.

Por otra parte, Francisco ha aludido al estreno del canterano Rafael Ramos "Pipo", un joven que debutó en Soria y en el que sigue confiando.

"Continúa entrenando con nosotros y si los chavales del filial y lo están haciendo bien y con ilusión como él y Javi se lo ganan a mí no me va a costar trabajo darles la oportunidad de que lleguen a ser profesionales", ha manifestado.