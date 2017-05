IU dice PEPRICH es un documento para desprotección del casco histórico Lorca

Lorca, 11 may (EFE).- La concejala de IU Adoración Peñas ha considerado hoy que el avance del Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico (PEPRICH) de Lorca, que el ayuntamiento mantiene en fase de alegaciones y consultas, es un documento que incide en la "desprotección" del casco viejo.

Peñas ha señalado que el avance del PEPRICH, el documento que regulará el urbanismo en la zona monumental, "·prima los intereses particulares sobre los valores históricos y culturales del patrimonio lorquino y de sus inmuebles y elementos más destacados".

La edil ha anunciado que su grupo municipal presentará alegaciones al plan, elaborado para el ayuntamiento por una empresa externa, y que ha considerado plagado de "lagunas y errores" que deben ser corregidos.

Peñas ha considerado injustificado en el documento la rebaja en los grados de protección de 25 inmuebles catalogados, lo que lleva aparejados criterios más laxos de aplicación en posibles intervenciones, lo que incidirá en la "desprotección" de los edificios históricos.

En su opinión, la receta para la recuperación del casco histórico de Lorca debe incluir "voluntad política más allá de las palabras; dinero público en cantidad y bien gestionado, y aplicación de dos leyes básicas: la de Patrimonio Histórico Español y la de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia".

La concejala ha lamentado que el PEPRICH no contemple ninguna medida que garantice retorno público de las ayudas destinadas a la rehabilitación y que la normativa no recoja ningún régimen sancionador, que ha considerado necesario en instrumentos de esta naturaleza Otras cuestiones abordadas por IU-V en sus alegaciones pasan por sugerir la creación de un servicio municipal especializado en conservación patrimonial y la inclusión en el PEPRICH de elementos patrimoniales que no figuran, como el puente de piedra de Moreno Rocafull o la Fuente del Oro.