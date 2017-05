Benite: "No falta mucho para que el UCAM CB sea de los mejores de la Liga"

Murcia, 11 may (EFE).- Vítor Benite, jugador del Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto, ha manifestado hoy que "el proyecto de la entidad está preparado para crecer y no falta mucho para que este equipo sea de los mejores en la Liga" y para ello ha pedido "un poco más de apoyo" a patrocinadores, al Ayuntamiento y a la propia UCAM.

Benite ha hablado muy claro en la rueda de prensa que ha ofrecido hoy en el Palacio de los Deportes horas después del partido de la Liga Endesa que el conjunto grana perdió anoche en ese mismo escenario por 88-95 ante el Unicaja de Málaga.

El escolta brasileño, quien fue el máximo anotador de ese choque con 25 puntos, ha lamentado la derrota, pero ya mira al encuentro del domingo en la cancha del Valencia Basket, el último del campeonato.

"Despedirnos de la afición perdiendo no es lo que nos hubiese gustado, pero luchamos ante un rival que hizo canastas difíciles en momentos importantes del encuentro y que jugó mejor que nosotros. Acabamos luchando y fue una pena que no pudimos conseguir la victoria", ha comenzado diciendo para hilar esas declaraciones con lo que espera el domingo, día en el que el UCAM CB necesita ganar en Valencia y que el RETAbet Bilbao Basket pierda en Las Palmas para así acceder al noveno puesto que da derecho a disputar la próxima edición de la Eurocopa.

"Tenemos muchas posibilidades, pues son dos partidos muy difíciles para ambos, pero tenemos que estar muy enfocados y ser duros mentalmente para poder llegar a la novena plaza y todos debemos pensar que no es lo mismo ser novenos que acabar décimos. Debemos creer y hacer nuestro trabajo pensando sólo en nosotros", ha apuntado el de Sao Paulo, contrariado por la actuación arbitral en el partido de ayer, en el que el Unicaja lanzó 43 tiros libres por los 19 del UCAM CB, que fue castigado con 34 faltas personales, 11 más que su rival: "43 tiros libres frente a 19 es una diferencia grande, pero a veces pasa y hay que estar acostumbrados. El Unicaja tiene nombre y una historia, viene de ser campeón de la Eurocopa y sabemos que los árbitros pueden pitar un poco más hacia su favor, pero no puede ser una excusa y tenemos que estar preparados".

El internacional brasileño, de 27 años y que cumple su segunda temporada en Murcia, ha mejorado sus prestaciones y en esta Liga promedia 11,7 puntos, 1,9 rebotes, 1,2 asistencias y 7 de valoración en 22 minutos por encuentro en los 30 partidos que ha disputado.

Él se ha declarado "contento por haber mejorado con respecto a la pasada temporada" y por haberse convertido en "un jugador importante", aunque a la vez está insatisfecho.

"Mis retos personales van junto a los del equipo y como no llegamos a la Copa del Rey, a una fase más avanzada en la Eurocopa y a las eliminatorias por el título no puedo estar tan feliz", ha manifestado.

A la hora de hacer balance ha resumido lo ocurrido hasta ahora calificando la temporada como "dura". "No empezamos bien y no logramos los retos planteados, pero eso también pasa en el deporte y no puedes llegar al mejor nivel. De todos modos, trabajamos muchísimo para mejorar y poner al equipo en las eliminatorias por el título. No fue como queríamos, pero trabajamos para jugar al mejor nivel posible y con ganas de seguir luchando hasta el final para terminar bien la temporada".

Con relación al futuro ha comentado lo siguiente: "En el deporte suele haber cambios y no sé si seguirán o no muchos jugadores en la plantilla, pero el último partido en casa siempre es de emociones por ser la despedida de tu público".

Además, ha lanzado un mensaje general. "Murcia es una ciudad en la que la afición quiere mucho el baloncesto. El proyecto de la entidad está preparado para crecer y no falta mucho para que este equipo sea de los mejores en la Liga y eso no es fácil. Si todos aportan un poco más y los patrocinadores, el Ayuntamiento y la UCAM aportan más el proyecto para crecer está ahí", ha afirmado.