Empresarios del Mediterráneo se unen en Almería por el Corredor ferroviario

Roquetas de Mar , 10 may .- Cerca de un millar de empresarios catalanes, valencianos, murcianos y andaluces se han reunido hoy en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, Roquetas de Mar (Almería), para reclamar la ejecución de un Corredor Mediterráneo con doble plataforma y tráfico para mercancías y pasajeros.

Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), promotora del encuentro, ha reivindicado que es preciso "disponer de un corredor como Dios manda, con doble plataforma, para personas y para mercancías", y ha anunciado que llevarán a cabo otro nuevo acto en octubre en Madrid.

A esta cita ha acudido una amplia delegación de empresarios del arco mediterráneo como Eduardo Baamonde (Cajamar) Francisco Martínez-Cosentino (Grupo Cosentino), o el presidente de Mercadona, Juan Roig, que ha dicho a los medios que "todos los españoles" deben defender el Corredor Mediterráneo porque "es un problema de la sociedad" y es bueno que la "riqueza de España sea totalmente circular, además de ser radial".

El acto ha sido inaugurado por Boluda, quien ha subrayado que la suma de asistentes ha demostrado que "todos vamos a una" y ha añadido que para que esta reivindicación tenga éxito hay que "desterritorializarla".

"Es determinante que catalanes, valencianos, murcianos y andaluces defendamos todos y cada uno de los kilómetros del corredor, porque en el trazado completo está la competitividad y el beneficio para el conjunto de España", ha añadido.

Ha asegurado que el objetivo es "completar la actual España radial con la españa circular, ya que son compatibles", porque si bien la capital española es "muy importante, el resto de regiones deben ser atendidas también, porque mejorándolas avanzará el conjunto del país".

El presidente de la patronal valenciana ha cuestionado la existencia de voluntad política para la ejecución del corredor y añade que aunque el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dado fechas, a los empresarios les parecen "tardías", aunque ha valorado que "ya hay un equipo trabajando y unos compromisos que cumplir, lo cual ya es un avance".

No obstante, ha advertido que el próximo junio se realizará una valoración de los "once hitos identificados como imprescindibles para el avance de la infraestructura", momento en el que se verá si "la voluntad política se traduce en hechos".

El presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Diego Martínez Cano, ha dado a los asistentes la bienvenida "a la isla de Almería", en alusión al "aislamiento ferroviario" de la provincia con respecto al resto de España, ya que ha mantenido que es la provincia "más castigada" en lo que a infraestructuras se refiere.

"Estoy firmemente convencido de que la distancia no es el problema, porque Almería no está lejos. El problema es que las administraciones no han movido ni un milímetro para que estemos más cerca del resto de España", ha precisado.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha sostenido que el Corredor Central y el Mediterráneo no son "incompatibles", y ha abogado por darle protagonismo al Campo de Gibraltar y Algeciras, de forma que ha ofrecido repetir el "éxito" del encuentro de Almería con otro "gran acto" en esta ciudad gaditana.

Ha sostenido que de esta forma se podrá "acreditar la complicidad" de ambos proyectos y eliminar "cualquier tipo de excusas o competencias falsas entre los dos, que son inexistentes".