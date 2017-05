Almagro: "Dejar pasar estas oportunidades con estos jugadores se paga caro"

Madrid, 10 may (EFE).- El español Nicolás Almagro comentó tras su derrota ante el serbio Novak Djokovic en el torneo de Madrid, que "dejar pasar estas oportunidades con estos jugadores se paga caro".

"Me ha costado el partido", dijo el jugador dolido por la derrota por 6-1, 4-6 y 7-5, porque dispuso de 3-0 de ventaja en el tercer set.

"En el primer set él ha cometido muy pocos fallos, y yo no encontraba la forma por donde atacarle", señaló, "En el segundo me he soltado, no tenía nada que perder y mucho que disfrutar y ganar, me he ido encontrando mejor y más sólido y más tranquilo, y he conseguido hacerle daño con mi derecha y mi revés y con mi saque, con el que estuve muy sólido", prosiguió.

"En el tercero, con 3-0, él se ha puesto muy sólido y a no fallar. Yo no he conseguido conectar muchos primeros y ahí ha estado la clave", dijo Almagro que consideró que el nivel de Djokovic no había sido "ni malo ni bajo". "Lo que estaba haciendo estaba al alcance de muy pocos y él era el elegido", dijo.

"Ahora me toca asimilar la derrota, y a partir de ahí ya veremos. Cuando uno da todo, no puede pedirse más, es una pena que haya acabado así el partido. Ahora toca descansar y a ver qué pasa en el futuro", dijo el murciano.