Regantes se movilizarán si no hay noticias para solventar la falta de agua

Murcia, 9 may (EFE).- El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, ha anunciado hoy en rueda de prensa tras entrevistarse con el presidente autonómico, Fernando López Miras, que no descartan movilizaciones si no hay novedades en la búsqueda de soluciones a la falta de agua.

Jiménez, que ha estrenado hoy la agenda de encuentros institucionales de López Miras tras haber tomado recientemente posesión del cargo en sustitución de Pedro Antonio Sánchez, ha advertido que se espera un verano "caliente y seco" una vez que Entrepeñas y Buendía (Guadalajara) tienen 373 hectómetros cúbicos de agua, a tan sólo 5 de lo que técnicamente se conoce como "trasvase cero".

El presidente del SCRATS ha explicado a López Miras la situación en la que es necesario su intervención para mediar con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, para prorrogar el decreto de sequía, y agilizar una serie de trámites para que el regadío disponga de algo de agua este verano de recursos alternativos.

En concreto, serían entre 21 y 26 hectómetros de la desaladora de Torrevieja (Alicante), 25 hectómetros de los pozos de Calasparra, pedir el agua desalada que el abastecimiento no vaya a utilizar, disponer de unos 8 hectómetros de regantes del canal de Estremera y La Poveda (Madrid) -cesión de derechos-, entre otros.

Tras más de una hora de reunión en la que también ha estado el nuevo consejero de Agricultura y exalcalde de Lorca, Francisco Jódar, se logró, según éste, "un avance importante" para que haya "una voz única" en torno al tema endémico como es el de la falta de agua para esta región.

Jódar aprovechó para anunciar que el grupo popular había presentado en el Congreso, a petición de López Miras, una enmienda a los presupuestos del Estado para que se incluya una partida de 4 millones de euros para abaratar el agua desalada para riego.

En cuanto a la apertura de pozos en Calasparra, Jódar ha respondido que no tiene que haber problema porque sólo se trata de un trámite de la Confederación Hidrográfica, y de la reunión con Tejerina, aseguró que será "lo antes posible".

El consejero enumeró varios "desafíos" en materia de agua del nuevo Ejecutivo, entre los que destacó el "blindaje" del trasvase y su redotación, así como la creación de un banco público del agua, la interconexión de desaladoras, un precio social del agua desalada e impulsar el gran pacto nacional del agua.

Jiménez ha dicho al respecto que el citado pacto cuenta con la buena voluntad del ministerio "pero los vientos que soplan en el resto del país no conducen a una paz romana en un bien escaso como es el agua", y añadió que un pacto sin llevar aparejado medidas correctoras del desequilibrio hidráulico será "un canto de sirenas".

El representante de los regantes en tono mas pesimista auguró un mal futuro no sólo para el regadío, sino también para el abastecimiento humano, ante la falta de precipitaciones y las fugas y filtraciones en cabecera, donde echando un vistazo a la serie histórica se comprueba que anualmente se produce una disminución paulatina de recursos.

"O se estudian medidas de futuro o algún día estas regiones (Murcia, Alicante y Almería) lo van a pasar mal", recalcó.

Respecto a medidas de presión a corto plazo, reconoció que a día de hoy sólo se han levantado algunas voces en la última Junta de Gobierno del SCRATS y que en dos días habrá un reparto del agua de la desaladora de Torrevieja, pero que una vez que se agoten los recursos si la administración no desbloquea la situación augura un verano con movilizaciones.

En el tema de la cesión de derechos el sindicato ha redactado en esta ocasión un contrato tipo que ha sido presentado a la Abogacía del Estado, con lo que confían en que se autoricen, y que el 15 de mayo podrían recibir una respuesta de los regantes de Estremera.

"Es un volumen de agua ridículo", ha advertido, pero es el agua que pueden tener los regantes actualmente "con mucho júbilo, sin dejar de ser algo simbólico".

A su juicio, el término 'banco del agua' tiene "una solera tremenda" pero es impracticable sin conexiones e inversiones en infraestructuras que puedan permitir, por ejemplo, una derivación de unos 140 hectómetros cúbicos de agua del río Ebro.

Preguntado por una posible modificación del 'Memorándum' del trasvase, respondió que "es como introducir una ballena y que al final salga una sardina que resulte mucho peor de lo que actualmente tenemos", en alusión a la negociación de los partidos en el Congreso en torno a este asunto.