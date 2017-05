Pedro Martínez: "Tenemos que mejorar fuera de casa"

Valencia, 9 may (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, recalcó que su equipo debe mejorar su juego y sus resultados en los encuentros que juegue fuera de casa, como el que mañana disputará en la pista del Movistar Estudiantes.

"Espero que juguemos un buen partido y lo podamos sacar adelante, ahora que estamos en una peor dinámica de resultados fuera. Tenemos que cambiar, tenemos que mejorar lo que hemos jugador en Bilbao, Andorra o en Sevilla durante muchos minutos y también en muchos partidos en la Eurocopa en los que no conseguimos ganar fuera", destacó.

"Vamos a ver si conseguimos mejorar porque hemos demostrado que lo podemos hacer, y lo vamos a hacer con el objetivo prioritario de quedar lo más arriba posible. En otras cosas, ni pienso", señaló en una rueda de prensa.

El entrenador catalán recalcó que dependen de ellos mismos para ser segundos. Lograrlo daría al equipo ventaja de pista en unas hipotéticas semifinales.

"Tenemos la ilusión de acabar segundos porque supondría igualar la mejor clasificación histórica del club y eso quiere decir que fácil no debe ser. Quedar primeros no depende nosotros y no lo valoramos", explicó. Para acabar como lideres tendrían que ganar los dos partidos que tienen y que el Real Madrid los perdiera.

Martínez señaló que pese a que ambos rivales no se juegan ya nada en la clasificación "no va a ser fácil" y recalcó que tanto el Estudiantes como el UCAM Murcia, al que recibirán el domingo "están en su mejor momento".

"Sabemos que van a ser partidos muy difíciles, con el agravante en el caso de Estudiantes de que es en su pista, donde están jugando muy sólido", concluyó.