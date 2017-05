Anulan pena hombre acusado humillar a su mujer diciéndole no tenía estudios

Murcia, 9 may (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia ha revocado la sentencia de un Juzgado de Instrucción que condenó a un hombre a 20 días de localización permanente por injuriar a su esposa llamándole "cochina y que no valía para nada", además de afearle "que no tenía estudios".

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, ha estimado el recurso que presentó el condenado y ha anulado la resolución condenatoria al considerar que los hechos denunciados no quedaron suficientemente probados en el juicio.

El relato de hechos recogido en la sentencia condenatoria establecía que los mismos se produjeron en abril de 2016, en la cocina de la vivienda que el matrimonio compartía con el hijo común.

Fue entonces cuando le habría dicho las expresiones recogidas en la sentencia, que para el Juzgado de Instrucción eran constitutivas de un delito leve de injurias o vejaciones injustas.

A la hora de estimar el recurso, la sala tiene en cuenta las distintas versiones sobre lo ocurrido ofrecidas por denunciante y denunciado y por la madre de aquella, lo que conduce a que no se haya podido acreditar con la certeza exigida en el terreno penal lo que realmente ocurrió.

Debido a esas discrepancias, tampoco han podido esclarecer cuándo se produjo realmente el incidente por el que la mujer presentó su denuncia ante la Guardia Civil.