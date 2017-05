El WAM alcanza los 56.000 espectadores en su primera edición

Murcia, 9 may (EFE).- La primera edición del festival We Are Murcia (WAM) congregó la pasada semana en Murcia a unos 56.000 espectadores, una cifra que los organizadores han considerado un "éxito" y que ha motivado que se esté ya trabajando en la próxima edición del evento.

El consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán, y el director del festival, José Manuel Piñero, han ofrecido hoy esas cifras y han hecho un balance positivo de este evento, que sustituye al SOS 4.8. y que no ha logrado alcanzar sus cifras, con 60.000 asistentes en 2016 y 75.000 en 2015.

En concreto, de los 56.000 asistentes al festival, 46.000 fueron los que disfrutaron de los conciertos de La Fica durante las jornadas del viernes y el sábado, de los que aproximadamente el 40 por ciento eran de fuera de la región.

En cuanto a las jornadas del lunes al jueves, unas 3.000 personas participaron en las actividades "Somos ciudad", y otras 7.000 acudieron a los conciertos gratuitos en las plazas de Murcia, las proyecciones en la Filmoteca, las exposiciones y el espectáculo que la Compañía Nacional de Danza en el Auditorio Víctor Villegas.

En cualquier caso, Celdrán ha considerado que se trata de buenos datos que "demuestran el éxito de un festival que ha nacido con fuerza" y que "pronto se consolidará como uno de los grandes eventos musicales del país".

Así, aseguró que su Concejalía junto con Baltimore Producciones ya están trabajando en la edición del próximo año que, entre sus novedades, contará con un concurso de jóvenes talentos cuyo ganador tocará en el WAM.

Desde mañana mismo se podrán adquirir además los primeros mil abonos para la siguiente edición del festival, que aspira a aumentar notablemente la cifra de asistentes y que ya tiene confirmada a la primera de sus bandas, Sidonie, uno de los estandartes del pop independiente nacional, que repasará en el WAM 2018, sus veinte años de carrera.

Celdrán ha destacado también el "ejemplo de la colaboración público-privada" que supone el festival, en el que han participado 56 proveedores murcianos y han trabajado unas 740 personas.

Aunque aún no se ha analizado el impacto económico que ha supuesto el evento, algo que se conocerá en los próximos días, el consejero ha calculado que rondará los 10 millones de euros, y ha señalado que la ocupación hotelera ha sido del 90 por ciento, 8 puntos por encima que la misma semana del año anterior.

Los organizadores han subrayado el apoyo del festival a las bandas murcianas, ya que 23 grupos de la región ofrecieron otros tantos conciertos, de un programa de cerca de 80 actuaciones.

También han destacado el carácter solidario y de respeto al medio ambiente del evento, ya que se puso en marcha un sistema de reutilización de vasos en los conciertos de La Fica gracias al cual se donarán más de 1.000 euros a la Asociación Hippocampus para contribuir a la recuperación del Mar Menor.