Cs advierte de que vecinos afectados por muro Adif pueden parar obras AVE

Murcia, 9 may (EFE).- Ciudadano ha advertido hoy de que los vecinos de la calle Orilla de la Vía junto a cuyas viviendas Adif instalará pantallas para aislar las vías provisionales por las que llegará el AVE podrían paralizar esas obras presentando una denuncia por "vulneración de la propiedad privada".

Así lo ha indicado en un comunicado el portavoz municipal del partido, Mario Gómez, que ha insistido en que "los vecinos de la Orilla de la Vía podrían interponer un interdicto y paralizar las obras del muro del AVE pegado a sus viviendas por vulneración de la propiedad privada".

Un interdicto, ha recordado, es un procedimiento civil sumario que se usa para "adquirir, recobrar, retener la posesión o paralizar la obra nueva".

En su opinión, Adif, con la construcción de este muro (una pantalla acústica según ha aclarado hoy el concejal de Fomento de Murcia, Roque Ortiz) "pretende ocupar la propiedad privada de los vecinos afectados, ya que esa pared pasará muy cerca de una decena de viviendas, en algunos casos, a escasos 80 centímetros de las mismas.

Según Gómez, en la polémica reunión mantenida ayer por la operadora ferroviaria con los vecinos en la que no pudieron participar ni los grupos municipales ni los medios de comunicación, se planteó que los vecinos firmasen una autorización para la construcción de la pantalla ya que esta incurre "en una posible ilegalidad".

"Desde Ciudadanos entendemos que para levantar un muro de estas características debería haberse realizado el proceso de expropiación pertinente", algo que según la formación no se ha hecho, al igual que no se ha previsto una servidumbre de paso, "por lo que los vecinos más alejados de la Senda de Granada no podrían acceder a sus casas, a no ser que pasaran por la propiedad privada de las viviendas colindantes".

"Lo que resulta indecente, ha lamentado Gómez, es tener que escuchar a un técnico de Adif diciéndole a un vecino que si no puede entrar de frente a su casa, que entre de lado", ha denunciado.

Por último ha calificado de "vergonzosas" las "continuas modificaciones de las obras del AVE", que no están contempladas en ningún proyecto oficial ni han pasado por el pleno municipal para su aprobación.