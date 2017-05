Ordenan reabrir caso por estafa en venta coche tenía el triple de kilómetros

Murcia, 8 may (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia ha ordenado al Juzgado de Instrucción número Cuatro de Molina de Segura reabrir el caso por presunta estafa incoado tras la denuncia presentada por la compradora de un vehículo en la creencia de que tenía 222.000 kilómetros cuando en realidad contabilizaba más de 590.000.

El Juzgado, en la resolución que ahora queda anulada, decidió decretar el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias abiertas tras la denuncia presentada por la sociedad adquirente, "T.P., S.L.".

Esta apeló el auto judicial a través de un recurso en el que señaló que había comprado el coche por 4.000 euros y que había sido engañado por el vendedor, ya que en el contrato y en el cuentakilómetros figuraban 222.000 euros, cuando después, al serle entregada la documentación, comprobó que eran más de 590.000.

Al estimar el recurso, la sala dice que la documentación del vehículo obraba en poder de la empresa vendedora y no le fue mostrada al comprador al alegar que se encontraba en la gestoría.

"Es decir -comenta el tribunal-, estaba a disposición solo de la vendedora y debía ser conocida por esta, y en la misma constaba una revisión o inspección técnica en octubre de 2014, por lo tanto, anterior a la venta, que se realizó el 31 de diciembre de ese año; por ello, conocía que tenía 592.224 kilómetros".

"Resulta evidente que se produjo un supuesto engaño o ardid defraudatorio por parte de quien tenía la disposición y control del vehículo en el momento de la compra, y siendo el kilometraje uno de los factores esenciales de determinación del valor de un vehículo, se originó, supuestamente, una actuación engañosa en extremo relevante".

El auto de la Audiencia Provincial recoge así mismo que el que la alteración o no del cuentakilómetros se haya efectuado por el denunciado o por un tercero es una cuestión añadida "que, en su caso, habrá de ser o no investigada en la fase de instrucción, pero no por ello se desvirtúa el supuesto perfil delictivo".

El tribunal ordena al Juzgado de Molina de Segura reabrir la causa y practicar las diligencias que sean precisas para el esclarecimiento de los hechos.