Niegan permiso salida a preso por asesinato al no sentir empatía con víctimas

Murcia, 8 may (EFE).- La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que respaldó la decisión de no conceder un permiso de salida a un preso que cumple condena por asesinato y robo con violencia porque no siente empatía para con las víctimas y presenta falta de autocontrol de su conducta.

La resolución de la Audiencia Provincial, a la que ha tenido acceso Efe, indica que el Juzgado de Vigilancia, en la negativa que ahora se respalda, tuvo en cuenta también que el interno no extinguirá su condena hasta octubre de 2031 y que, además, existe riego de quebrantamiento de condena si se accede a su solicitud de permiso.

Señala también el tribunal que tener cumplida la cuarta parte de la condena y estar clasificado en segundo grado no constituyen razones suficientes para exigir la concesión del permiso de salida.

Se han de tener en cuenta también, añade la sala, otras circunstancias, de valoración subjetiva, que se dan en el caso y que conducen a fijar una apariencia de buen pronóstico.

En el caso del solicitante del permiso no existe seguridad de que, una vez en la calle, no pueda recaer en la comisión de una actividad delictiva o quebrantar la condena, por lo que la preparación para su salida de la cárcel cuando cumpla la condena se vería afectada de manera negativa.